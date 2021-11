Hannover

Beim Corona-Geschehen in Niedersachsen gibt es keine Anzeichen für eine Entspannung. Immer mehr Kliniken im Land befürchten nun, dass planbare Operationen wegen Corona-Patienten bald verschoben werden müssen. In der Landeshauptstadt ist das bislang noch nicht der Fall. Am Mittwoch lag die Inzidenz in der Region Hannover bei 110,10 und damit leicht über dem Landeswert.

Diakovere-Sprecher Matthias Büschking teilt mit: „Bisher mussten wir noch keine Operationen verschieben und haben auch keine diesbezüglichen Planungen.“ Es wäre aber illusorisch zu glauben, dass die vierte Welle ohne Einschränkungen der elektiven Leistungen in Hannovers Krankenhäusern an uns vorübergehen wird.

Niedersachsen steht am Anfang der vierten Welle

„In Niedersachsen stehen wir derzeit noch ganz am Anfang der vierten Welle, die die Krankenhäuser aber in den nächsten ein bis zwei Wochen erreichen wird. In anderen Bundesländern, wie etwa Bayern, herrschen jetzt schon katastrophale Verhältnisse“, sagt Büschking. Dort wurde am Mittwoch der Katastropenfall ausgerufen.

Aktuell sind in der Region Hannover 90,3 Prozent der Intensivbetten belegt, das geht aus dem bundesweiten Intensivregister hervor. Am Vortag waren es noch 87,9 Prozent. 308 der insgesamt 341 Intensivbetten sind damit belegt. Knapp zehn Prozent der Intensivpatienten (29 Personen) werden aktuell wegen Corona behandelt, 21 von ihnen beatmet.

Immer mehr Intensivbetten im Land sind belegt

Zum Vergleich: In Bayern, Sachsen und Thüringen sind es fast dreimal so viele. Dem Divi-Intensivregister zufolge gibt es bereits in 21 bayerischen Kommunen keine freien Intensivbetten mehr, in Niedersachsen waren am Mittwoch in zehn Kommunen keine Intensivbetten für Erwachsene mehr frei, darunter in Celle, Gifhorn und Wolfsburg. Wenn alle Intensivbetten in einer Kommune belegt sind, müssen neue Intensivpatienten in anderen Krankenhäusern in größerer Entfernung von Wohn- oder Unfallort behandelt werden.

In der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) werden Operationen bereits zeitlich verschoben, soweit das möglich ist, sagt Sprecherin Simone Corpus: „Notwendige Operationen finden aber weiterhin statt.“

Genug Betten in der Theorie, doch es fehlt an Personal

Nach Angaben von Frank Lammert, der in der MHH für die Krankenversorgung an der Klinik zuständig ist, sei die Hochschule „eigentlich immer ausgelastet“. Man habe ein dynamisches System von 170 Intensiv- und Überwachungsbetten, die stets ausgelastet seien. Laut Lammert könne man theoretisch alle 1500 MHH-Betten auf intensiv umstellen. Der begrenzende Faktor sei nicht die technische Ausstattung, sondern das verfügbare Personal. Das sei ohnehin schon sehr belastet.

Auch die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft wies am Mittwoch daraufhin, dass vor allem für die Covid-Intensivfälle ein hoher Personalaufwand nötig sei. „Verschärft wird die Lage aktuell dadurch, dass viele Kliniken ihre Intensivkapazitäten aufgrund eines Mangels an Pflegepersonal derzeit nicht vollumfänglich betreiben können“, hieß es. Gründe sind demnach Kündigungen, Arbeitszeitverkürzungen und interne Stellenwechsel.

Regionsklinikum verschiebt noch keine OP-Termine

Die Krankenhausgesellschaft erwartet, dass in absehbarer Zeit wieder geplante und weniger dringliche Eingriffe verschoben werden, um zusätzliche personelle Ressourcen für die Covid-Versorgung zu haben.

Im Klinikum Region Hannover (KRH) beobachten die Mediziner „sehr genau das aktuelle Infektionsgeschehen in der Region, um die Versorgungsstrukturen bei Bedarf zeitnah anpassen zu können“, sagt Sprecher Nikolas Gerdau. Da die Versorgungssituation jedoch noch gut beherrschbar sei, „müssen wir derzeit keine Operationstermine verschieben“.

Zahlen sind noch stabil

Auch Sprecher Gerdau bestätigt, dass die Zahl der Corona-Patienten, die hier in Kliniken behandelt werden müssen, derzeit noch geringer sei als in anderen Teilen Deutschlands. „Insgesamt versorgen wir in unseren sieben somatischen Häusern in der Region aktuell 39 Covid-19-Patient, 13 davon auf Intensivstationen.“ Die Zahlen seien stabil, Mitte September lagen sie sogar leicht über dem aktuellen Niveau.

„Rund drei Viertel der Covid-19 Intensivpatienten sind nicht geimpft, ein Viertel von ihnen hat einen Impfdurchbruch“, so Gerdau weiter. „Von diesem Viertel gehören allerdings fast alle Patienten zu der Personengruppe, die eine Auffrischungsimpfung laut Stiko-Empfehlung erhalten soll – die also schwer vorerkrankt, immunsupprimiert und älter als 70 Jahre sind.“ Auch auf den Normalstationen würden im Klinikum aktuell 25 Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Infektionen behandelt, von denen 90 Prozent nicht geimpft seien.

Von Britta Lüers