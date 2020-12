Hannover

Damit hatte er nicht gerechnet. „Ich hatte befürchtet, es wäre voller“, gesteht Tom (18), als er mit vier Einkaufstaschen vor der ECE-Galerie am Rosenquartier steht. Mit Julie (17) hat er seine letzten Besorgungen vor Weihnachten erledigt. „Und es ist überall wirklich gut gelaufen. Nur bei TK Maxx war mir die Schlange zu lang, da sind wir weg.“

Carlotta (17) und Zoe (16) warten noch in genau dieser Schlange zur Filiale der US-Kaufhauskette an der Großen Packhofstraße. „Ich möchte meine Mutter mit Duftkerzen überraschen, die sie bei einer Tante gesehen hat“, erzählt Carlotta. „Die Kerzen gibt’s nur hier.“ Knapp 50 Meter Warteschlange liegen noch vor den beiden. Da war es bei Zara vorher besser gelaufen: „Da habe ich eine Jacke zurückgebracht“, sagt Zoe, „als wir ankamen, dachten wir, au weia, ist das eine lange Schlange. Aber dann ging’s ganz schnell.“

Anzeige

60 Prozent Auslastung

Ein Muster, das sich durch die meisten Geschäfte zu ziehen scheint. Auch beim Modehaus C&A sowie der Parfümerie Douglas an der Georgstraße, der Lego-Filiale an der Großen Packhofstraße, H&M am Kröpcke oder Saturn am Ernst-August-Platz bilden sich zwischenzeitlich Schlangen. Aber die Kunden warten nicht lange, sobald genug Einkäufer die Geschäfte verlassen haben, dürfen die Wartenden rein.

Unser Adventskalender per Mail Rezepte für die Vorweihnachtszeit, Bastel- und Deko-Tipps, Ausflugstipps für die Feiertage und natürlich aktuelle Nachrichten rund um das Fest und Corona – jeden Tag ein neues Türchen.

Die Stadt sei zu etwa 60 Prozent ausgelastet gewesen, schätzt die Polizei. Mit einem Großaufgebot waren die Ordnungshüter vertreten, achteten darauf, dass die Weihnachtseinkäufer die Hygieneregeln einhielten. Bis zum Nachmittag hätten sie 25 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Hygieneverordnung einleiten müssen, weiß Polizeisprecherin Jessika Niemetz. Und da, wo besonders viele Menschen auf Einlass warteten, erinnerten die Beamten per Lautsprecherdurchsagen daran, dass alle Einkäufer aufs korrekte Tragen der Masken über Mund und Nase und auf genügend Abstand achten sollten.

Nachmittags besonders voll

Am vollsten war es in der Innenstadt laut der Lasermessung der strategischen Anlageberater von Hystreet.com in der Zeit von 12 bis 17 Uhr. Den höchsten Wert erreichte die Georgstraße zum Beispiel um 16 Uhr, als sich dort im Schnitt 6096 Menschen aufhielten, in der Spitze seien es 7794 gewesen, meldet die Datenbank des Kölner Unternehmens.

Auch Fabian (30) und Toby (28) stehen am Kröpcke. Zu Fabians Füßen: eine große Lego-Tüte. Darin befindet sich der Grund, warum Fabian überhaupt noch einmal in die Stadt wollte: ein „AT-AT“, ein Kriegskoloss aus „ Star Wars“, so was wie ein wandelnder Riesenhund auf Stelzenbeinen, dem Luke Skywalker in der Saga um den Krieg der Sterne auf dem Planeten Hoth ausweichen musste. „Das konnte ich nicht bestellen“, meint er. Sonst hätte er das. Denn die beiden versuchen, ihre Zeit in der Stadt zu minimieren. „Ich möchte den Lockdown respektieren“, erläutert Toby. „Die steigenden Infektionszahlen haben wir uns doch selbst zuzuschreiben, weil wir einfach nicht zu Hause bleiben“, argumentiert er.

Den lokalen Handel in der Krise unterstützen möchten Nele (32) und Thomas (35), die auf den letzten Drücker kaufen, weil „ich das ehrlich gesagt sonst auch so mache“, meint Nele und lacht. „Ich bin der typische 23.-Dezember-Shopper.“ Ein Spiel haben sie schon besorgt, „Pictionary“, das Spiel des Jahres, nun sind sie auf der Suche nach einem Birnenbrand. Den wollen sie an der Lister Meile finden.

Verlängerte Öffnungszeiten

In den innenstadtnahen Bereichen freuen sich die Einzelhändler auch über die Käufer: „Ich hoffe, dass mir die Leute auf den letzten Drücker noch die Bude einrennen“, sagt etwa Horst-Michael Ruhe von „Hut Ruhe“ an der Lister Meile. „Ich führe ein Familienunternehmen, das es schon seit 101 Jahren gibt, und ich möchte auch nach dem Lockdown im kommenden Jahr wieder öffnen.“ Darum hat er seine Öffnungszeiten verlängert: Bis 20 Uhr statt nur bis 18.30 Uhr wie sonst üblich.

Ähnlich handhabt es die Buchhandlung Sternschnuppe in Groß-Buchholz: Sie öffnet sogar bis 21 Uhr. Damit es nicht so voll ist und sich die Kunden freuen, weil der verkürzte Weihnachtsendspurt entspannter ist als gedacht.

Von Verena Koll