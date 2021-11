Hannover

Im VWN-Werk Stöcken soll die seit Juni installierte, inzwischen wieder etwas verkleinerte „Impfstraße“ bis Monatsende so aufgestockt werden, dass in einer Woche 1500 Menschen gegen Covid-19 geimpft werden könnten. Aktuell würden im Stammwerk etwa 100 Menschen je Woche geimpft. Von den dort beschäftigten rund 13.000 VW-Mitarbeitern seien bislang etwa 5000 auch im Werk geimpft worden. Laut einer VWN-Sprecherin bietet VW das Impfen auch in den ausländischen Werken an.

Jetzt warte das Management auf die endgültigen gesetzliche Vorgaben in Sachen 3G-Regel für Arbeitsplätze. Die Vorgaben würden umgehend umgesetzt – eine darüber hinausgehende freiwillige 2G-Regelung innerhalb des VW-Konzerns würde derzeit nicht diskutiert.

„Mobile Arbeit maximal auszuweiten“

VW-Personalvorstand Gunnar Killian hat auch die Vorgabe ausgegeben, „ab kommenden Montag die mobile Arbeit maximal auszuweiten“. Das galt schon mal, war Anfang September eingestellt worden, nachdem die Zahl der Corona-Infizierten im Sommer gesunken war. In Stöcken heißt die Konzernvorgabe laut der VWN-Sprecherin: Alles, was nicht direkt mit der Produktion zu tun hat oder im Werk erledigt werden muss, soll außerhalb erledigt werden.

VW sagt, dass es „in wenigen Wochen“ möglich sein werde, an den deutschen Standorten der Volkswagen AG rund 10.000 Impfungen pro Woche zu verabreichen – sollte sich zeigen, dass ein höherer Bedarf besteht, sei es gar möglich, allein im Stammwerk Wolfsburg 15.000 Impfungen je Woche anzubieten.

Von Ralph Hübner