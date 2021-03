Hannover

Lukas D. (20) trägt einen dunkelblauen Pulli, der hellblaue Hemdkragen steckt ordentlich darunter. Seine braunen Haare sind etwas zu lang – sicher coronabedingt. Dieser schlaksige, mittelgroße junge Mann hatte dem Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) gedroht, ihn in die Luft zu sprengen. „Wegen seiner artfremden und für die nationalistische Ideologie nicht hinnehmbaren Abstammung“.

Einen Tag zuvor, am 2. Mai 2020, verfasste der Student 18 Briefe. Darin drohte er, mit der „Entsorgung von Fremdländern“, falls sie Deutschland nicht verlassen. Auf den Schriftstücken konnten die Adressaten noch die „Entsorgungsmöglichkeit“ ankreuzen. Er steckte sie in 18 Südstädter Briefkästen mit ausländischem Namen. Wegen Volksverhetzung in zwei Fällen wurde Lukas D. am Mittwoch zu zwei Wochen Dauerarrest verurteilt. Ferner muss D. sein Anti-Gewalttrainig fortsetzen und mit der Jugendgerichtshilfe über Rechtsextremismus reden.

Der Jugendrichter hatte viele Betroffene angehört. So verfiel ein Iraner in Tränen, als er sich an die Menschen verachtende Schrift des Angeklagten erinnerte. Er sei vor 40 Jahren vor den Mullahs geflohen, sagte er. Und jetzt müsse er ähnliche Dinge über sich lesen wie damals. Davon zeigte sich das Gericht beeindruckt. Der Richter meinte im Urteil: „Die Taten sind Menschen verachtend und perfide.“

Kein rechtsextremistischer Hintergrund

Bei der Polizei hatte der Angeklagte schnell die Hosen heruntergelassen. „Ich hätte ihn für einen ganz normalen jungen Mann gehalten“, sagte ein Beamter vom Staatsschutz (58) aus. Lukas D. hat keine Vorstrafen, war niemals in einer rechtsextremistischen Organisation unterwegs. Im Gericht räumte er aber ein, im Internet Aufkleber der rechtsradikalen „Identitären Bewegung“ bestellt zu haben. Politisch verordnet sich Lukas D. ganz Merkel-affin in der „Mitte“, im Alter von 19 Jahren trat er in die Junge Union ein.

„Mein Mandant räumt die Vorwürfe in vollem Umfang ein. Er schämt sich und distanziert sich von den Taten“, sagt Anwalt Peter Hunger. Im vergangenen Jahr sei D. in einer schwierigen Phase gewesen. Die Schulzeit sei vorbei gewesen, eine Anstellung bei der Bundeswehr habe aus gesundheitlichen Gründen nicht geklappt. Als er dann angefangen habe zu studieren, sei der Lockdown gekommen. „Er saß dann zu Hause und hing seinen Gedanken nach.“

Angeklagter wollte mit Nazi-Parolen Aufmerksamkeit erregen

Das waren keine guten Gedanken. In dem Schreiben listete der Angeklagte Tötungsarten auf, die die Nazis zu Beginn des Holocausts ausprobierten, um möglichst schnell möglichst viele Menschen zu töten. Als der Richter ihn darauf ansprach, meinte D. nur: Er habe gehört, dass bei einer Party mal Menschen aufgrund einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben seien. Er tat so, als hätte er vom Holocaust keine Ahnung. Dabei hatte er die Tötungsarten von Nazi-Seiten im Internet abgeschrieben.

Das Motiv für die Volksverhetzung ist laut seines Anwalts gewesen: „Er war mit seinen Problemen allein und wollte Aufmerksamkeit erzielen.“ Eigentlich habe D. gedacht, dass das Ganze ein „derber Scherz“ sei. Er habe sich vorgestellt, dass die Schreiben im Netz verbreitet werden und „ein Wirbel“ entsteht. D. rechnete nicht damit, dass die Empfänger der Schreiben zur Polizei gehen. Bei so viel Naivität blieb dem Richter nichts Anderes übrig, als Jugendrecht anzuwenden. Naiv verhielt sich der junge Mann auch, nachdem er aufgeflogen war. Er wollte sich persönlich bei seinen Opfern entschuldigen. Nach einigen unfreundlichen Worten ließ er den Gedanken schnell fallen.

Von Thomas Nagel