Tonscherben für die toten Kriegsgefangenen

Hannover

Es sind 14-Jährige wie Oliver Bursack, 15-Jährige wie Lea Rinke, 16-Jährige wie Victoria Legarth aus Hannover, die an diesem Sonntag an längst verstorbene Menschen wie Wassilij Beljakow (1912-1944) und Nikolai Ljupuschkin (1920-1945) erinnern. Junge Leute von heute, die am Volkstrauertag jenen Kriegsgefangenen ihre Namen zurückgeben, die seit Jahrzehnten in anonymen Massengräbern ruhen.

Blick auf den gegenwärtigen Rechtsextremismus

Im Hodlersaal des Neuen Rathauses erinnern die Schüler und Schülerinnen der IGS Südstadt an diese jungen Männer, stellen das Ziegelprojekt „Wir schreiben eure Namen“ vor. Und schlagen den Bogen vom mörderischen Nationalsozialismus zum aktuellen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, der in Taten wie in Halle mündet, wo ein Neonazi eine jüdische Synagoge überfallen wollte.

Die Tafeln werden selbst produziert

Das Ziegelprojekt, initiiert von der Arbeitsgemeinschaft Bergen-Belsen und dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, macht die Grausamkeit des Krieges deutlich. Etwa 20.000 getötete oder an Hunger, Kälte und Erschöpfung verstorbene sowjetische Kriegsgefangene wurden auf dem Friedhof Hörsten nahe der Gedenkstätte Bergen-Belsen anonym begraben. Erst nach 1990 fand man die Namen dieser Menschen heraus. In Schulprojekten wie an der IGS Südstadt oder aber auch dem aktuellen Integrationsprojekt mit Migranten im Alter von 13 bis 73 Jahre des Vereins „Gemide“ (Gesellschaftliches Engagement von Migranten und Deutschen) werden auf Tontafeln die Namen der Verstorbenen und ihr Alter eingestochen.

Während „Gemide“ bereits zwölf Tafeln selbst hergestellt hat – und diese an diesem Volkstrauertag im Hodlersaal ausstellt – werden die zwölf Tafeln der IGS Südstadt noch produziert. Bisher haben die Schüler in ihrer AG herausgearbeitet, wer diese zwölf Menschen gewesen sind, unter welchen Umständen sie gestorben sind. „Das macht das Ganze greifbarer für die Schüler“, sagt Lehrerin Britta Meyer, die die AG „Jugend erinnert“ leitet. Im Dezember und Januar werden dann die insgesamt 24 Tontafeln aus Hannover nach Bergen-Belsen gebracht und auf dem Friedhof in Hörsten niedergelegt. Dort sind seit Beginn des Projektes 2007 bereits 2600 Tontafeln mit den Namen der Kriegsgefangenen niedergelegt.

Mitgefühl der Schüler

„Es ist irgendwie traurig, man fühlt ja mit“, sagt Victoria Legarth. „Aber es ist auch ein wichtiges Projekt, ich bin froh, dabei zu sein.“ Hülya Feise von „Gemide“ sieht bei den Flüchtlingskindern auch eine Aufarbeitung der eigenen Geschichte. „Oft gibt es kein Grab für deren Angehörigen, die auf der Flucht oder in der Heimat starben.“

Von Petra Rückerl