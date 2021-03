Laatzen

Ein neuer Fall von Vogelgrippe – deshalb ordnet die Region die Stallpflicht in den Umlandkommunen an. Betroffen sind 2400 Geflügelhaltungen mit rund 497.000 Tieren (Hühner, Puten, Enten und Gänse). Von Mittwoch, 24. März, an dürfen die Tiere nicht mehr im Freien, sondern nur noch im Stall oder unter einer entsprechenden Schutzvorrichtung gehalten werden.

Für Geflügelhalter – und ihre Vögel – eine schwierige Situation. „Man will die Tiere doch raus und scharren und picken lassen“, sagt Stephan Hennies (30). Er betreibt mit seiner Schwester Carolin (32) in Ingelsen-Oesselse bei Laatzen auf dem Hof von Vater Heinrich (65) seit gut drei Jahren eine Hühnerzucht mit 850 Tieren. In der Region Hannover sind sie mit ihrem „Hühnermobil“ unterwegs, bieten Eier aus Freilandhaltung an. Stallpflicht, das bedeute „mehr Arbeit: Wir müssen die Tiere ja bespaßen, sie beschäftigen – das ist schon erheblicher Mehraufwand“.

Desinfektion, Schuhe und Kleider wechseln

Erst vor gut zwei Wochen hatte er beim Veterinäramt angerufen, um über die Anordnung von Stallpflicht wegen Auftretens der Vogelgrippe zu sprechen.Da hatte er Glück, sein Betrieb war von den Maßnahmen nicht betroffen. Nun, nach dem dritten Fall der Geflügelpest, weitet die Region die Verordnung auf sämtliche Kommunen außerhalb der Stadt Hannover. Bereits am 21. November und am 8. März hatte die Region nach einem bestätigten Fall von Vogelgrippe bei Wildvögeln am Steinhuder Meer und an den Koldinger Teichen die Stallpflicht in einzelnen Gebieten verfügt.

„Die Stallpflicht ist ein wichtiges Mittel zum Schutz der Tiere vor einer Infektion“, erklärt Petra Spieler, Leiterin des Fachdienstes Verbraucherschutz und Veterinärwesen bei der Region. Wichtig sei aber auch die Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen wie die Desinfektion, der Schuh- und Kleidungswechsel beim Betreten der Ställe und die sichere Lagerung von Einstreu und Futtermitteln, um einer Ausbreitung der Vogelgrippe entgegenzuwirken.

Zur Früherkennung einer möglichen Seucheneinschleppung gibt es beispielsweise für Hühner besondere Regeln: Falls in einem Geflügelbestand innerhalb von 24 Stunden mehr als zwei Prozent der Tiere sterben oder eine erhebliche Veränderung der Legeleistung oder der Gewichtszunahme auftreten, muss ein Tierarzt oder eine Tierärztin hinzugezogen werden, um die Vogelgrippe als Ursache auszuschließen. Bei Betrieben mit bis zu 100 Tieren liegt die Grenze der Verlustraten bei drei oder mehr Tieren. Das Aufstallungsgebot gilt nach Veröffentlichung bis auf Widerruf.

Acht Wochen

Bis zu acht Wochen dürfen die in dieser Zeit gelegten Eier noch als Freiland-Produkte angeboten werden - natürlich erzähle man den Kunden von der Stallpflicht, sagt Hennies: „Die sehen ja auch, dass da kein Huhn mehr draußen rumläuft. Und wir haben eine gute Vertrauensbasis zu unseren Kunden aufgebaut – die verstehen das und wir wollen das nicht gefährden.“ Immerhin: Finanzielle Einbußen erwartet er zunächst nicht. Doch Friedrich-Otto Ripke, Verbandspräsident der Geflügelwirtschaft, mahnte in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ), das Ausbruchsgeschehen sei deutlich intensiver als beim bislang stärksten Ausbruch 2016/2017: „Damals mussten rund 880.000 Tiere gekeult werden. Jetzt sind wir bereits bei 1,4 Millionen Tieren, davon allein eine Million in Niedersachsen.“ Besonders betroffen ist hier der Landkreis Cloppenburg

Ausnahmegenehmigung?

Nun überlegt Hennies, eine Ausnahmegenehmigung bei der Region zu beantragen – dafür muss er ein paar Auflagen erfüllen, etwa seine Hühnerschar regelmäßig auf das Vogelgrippevirus H5N8 testen lassen. Hennies: „Wir hatten noch keine Stallpflicht – für uns ist das jetzt auch Neuland.“

