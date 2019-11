Vision wird Realität: Grünes Licht für das Ökodorf am Kronsberg

Hannover

Grünes Licht für das Ecovillage. Die Vision von Europas größter Siedlung für Kleinstwohnungen wird am Kronsberg jetzt endgültig Realität. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Rat stellt die Stadt dafür eine rund 50.000 Quadratmeter große Fläche zur Verfügung. Auf dieser Basis beschlossen die 226 bislang beigetretenen Genossenschaftsmitglieder am Samstag bei einer Starterkonferenz die Eckpunkte des Projekts.

Suffizienz ist das Grundprinzip der Planung. Ausreichend, effektiv und zweckmäßig sollen die rund 500 Wohneinheiten dimensioniert sein, auf Überflüssiges wird hingegen verzichtet. Neben sogenannter Tiny-Houses, also freistehende Einzelhäuser im Bauwagen-Stil, soll ein Großteil in Form von Mehrfamilienhäusern realisiert werden. „Ziel für den Wohnraumbedarf im Ecovillage ist, dass jede Person nicht mehr als 25 bis 30 Quadratmeter Wohnraum nutzt“, erklärt Hans Mönninghoff Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft. Umso mehr Raum soll für gemeinschaftlich nutzbare Flächen außerhalb der eigenen vier Wände zur Verfügung stehen.

Aufnahmestopp für Tiny-Häuser

Rund 500 Wohnungen sind auf dem Gelände geplant. Das Interesse ist groß, 226 Mitglieder aus allen sozialen Schichten haben bereits verbindliche Anteile an der Genossenschaft gezeichnet. Auf der Starterkonferenz steckte die Versammlung am Samstag einen ersten Rahmen ab:

Statt der bei städtischen Grundstücken üblichen 30 Prozent öffentlich geförderter Wohnungen wird die Genossenschaft eine 40-prozentige Quote erfüllen – davon sind 30 Prozent sogenannte Belegrechtswohnungen für Bezieher besonders niedriger Einkommen.

Neben freistehenden Tiny-Häusern wird es zwei- bis dreistöckige Modulbauten bis hin zu vierstöckigen Mehrfamilienhäusern geben. „Die Verteilung auf die einzelnen Bautypen ergibt sich aus der anstehenden Detailplanung, hierfür wird demnächst ein international ausgeschriebener städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt“, so Mönninghoff. Die Tiny-Houses sind aber offenbar so begehrt, dass die Konferenz für diesen Typ bereits einen Aufnahmestopp beschlossen hat. Neue Interessenten müssen also auf eine andere Wohnform ausweichen oder so lange warten, bis eine weitere Fläche für ein zweites Dorf gefunden ist.

Quartier wird komplett autofrei

Im Ecovillage gibt es keine privaten Eigentumswohnungen, die Genossenschaft wird Eigentümerin aller Gebäude. Ausnahmen gebe es lediglich für gemeinnützige Stiftungen, die die Genossenschaftsziele unterstützen. Außerdem soll das Kronsberg-Quartier klimaneutral und autofrei sein. Selbst Paketdienste dürfen nicht ins Gebiet fahren, sondern müssen ihre Fracht bei einer Art Pförtnerei am Eingang abgeben. Am Rande des Quartiers wird das notwendige Minimum an Stellplätzen für Carsharing, Besucher und private E-Autos geschaffen – maximal ein Stellplatz für fünf Wohnungen.

Für die weitere Detailplanung wird demnächst ein Kronsberg-Dorfrat gegründet. Er soll aus 25 bis 50 Mitgliedern bestehen und im Januar seine Arbeit aufnehmen. Alle Infos zum Ecovillage-Projekt erhalten Interessierte im Internet unter www.ecovillage-hannover.de.

