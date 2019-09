Virus-Alarm im Zeltlager: So erlebte eine Mutter die Stunden der Ungewissheit

Großeinsatz in Grömitz - Virus-Alarm im Zeltlager: So erlebte eine Mutter die Stunden der Ungewissheit Ihr Kind musste im Quarantäne-Camp in Grömitz ausharren. Für die Mutter einer Schülerin der IGS Roderbruch war es eine lange Nacht voller Sorgen, ehe sie ihr Kind am Freitagmorgen endlich aus dem Lager rausholen konnte.

Großalarm im Jugendcamp. Ein Norovirus hatte am Mittwoch unter Schülern der IGS Roderbruch um sich gegriffen. Erst am Donnerstagmorgen entspannte sich in Grömitz die Lage. Quelle: Arne Jappe