Virtuell, aber echt: Neues „Haus des Jugendrechts“ gegründet

Hannover

Nicht überall wo Haus drauf steht, ist auch Haus drin. Am Freitag wurde feierlich der Kooperationsvertrag für das „Haus des Jugendrechts“ in Hannover unterzeichnet. Jugendkriminalität noch besser bekämpfen und am besten sogar verhüten – das ist das Ziel seiner virtuellen Bewohner.

Denn virtuell wird es bleiben. Eine eigene Immobilie wird für dieses „Haus“ nicht angeschafft. Denn: Die betroffenen Behörden und Institutionen, deren Vertreter den Vertrag unterzeichneten, arbeiten im Bereich Jugendrecht längst zusammen. Diese Zusammenarbeit soll jedoch noch besser verzahnt, vereinfacht werden. „Wir erfinden das Rad nicht neu“, sagte Dr. Stefan von der Beck Staatssekretär im Justizministerium. „Wollen aber eine höhere Qualität der Kooperation.“

Jugendkriminalität steigt aber nicht

Die Landesregierung hat die Kooperation angestoßen – und kommt damit auch ihrem Koalitionsvertrag nach. Nach Salzgitter, Osnabrück, Lüneburg und Göttingen ist Hannover bereits der fünfte Standort eines Jugendrechtshauses.

Dabei ist die Jugendkriminalität in den letzten Jahren stetig zurückgegangen. 90 Prozent der Jugendstraftäter in Hannover werden als Erwachsene nicht wieder straffällig, sagt Amtsrichter Jens Buck. Doch man will sich besser aufstellen, um noch präventiver wirken zu können – angefangen beim Schule schwänzen. Nicht jeder Schulschwänzer drifte in die Kriminalität, aber von den derzeit rund 18 jugendlichen Intensivtätern in Hannover sei schon lange keiner mehr zur Schule gegangen, hieß es bei der Versammlung.

„Besondere Aufmerksamkeit“

Unter einem virtuellen Dach sind die Staatsanwaltschaft, das Amtsgericht, die Polizei, die Landeshauptstadt, die Region, die Städte Laatzen und Langenhagen sowie der Ambulante Justizsozialdienst. Geplant sind Fallkonferenzen, regelmäßige Hospitationen und ein reger Austausch. „Junge Menschen brauchen besondere Aufmerksamkeit“, sagte Jugendrichterin Maria Kleimann. Das könne dem Staat am Ende viele Kosten ersparen – und den Jugendlichen eine kriminelle Karriere.

Von Simon Polreich