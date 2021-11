Hannover

Am Samstag ist ein vierter Intensivpatient aus Thüringen in Hannover aufgenommen worden. In dem östlichen Bundesland haben die hohen Corona-Infektionszahlen dazu geführt, dass die Intensivstationen an der Überlastungsgrenze stehen. Damit überhaupt noch Patienten etwa nach Verkehrsunfällen aufgenommen werden können, wird jetzt quer durch die Republik verlegt.

Vier Corona-Intensivpatienten nach Hannover verlegt

Zwei Corona-Intensivpatienten werden seit Donnerstag im Regionsklinikum Siloah behandelt, ein weiterer kam am Freitag im Friederikenstift der Diakovere an. Auch der vierte Patient wurde jetzt von Diakovere aufgenommen, allerdings in der Henriettenstiftung an der Marienstraße.

Er wurde nicht per Helikopter gebracht, sondern mit einem Intensivpflege-Krankenwagen. Details zu seinem Gesundheitszustand und wie er den Transport bewältigt hat gab es am Samstag nicht.

Operation Kleeblatt, zweite Stufe

Die Verlegung ist die zweite Stufe der Operation Kleeblatt, die bereits früh im Jahr 2020 zu Beginn der Pandemie zwischen Kliniken bundesweit vereinbart wurde. Es funktioniert so: Deutschland ist gedanklich in vier „Kleeblätter“ Nord, West, Ost und Süd aufgeteilt. Stoßen Kliniken in einzelnen Landkreisen an ihre Belastungsgrenze, dann wird zunächst innerhalb des eigenen „Kleeblatts“ verlegt. Wenn dort nicht mehr ausreichend Kapazitäten vorhanden sind, wird in andere „Kleeblätter“ bundesweit verlegt.

Dieser Punkt ist jetzt erreicht. Die Bundeswehr fliegt mit einer schweren Transportmaschine vom Typ Airbus 310 Intensivpatienten von Bayern nach Nordrhein-Westfalen. Und aus Thüringen und Sachsen werden Patienten mit Hubschraubern und Intensiv-Krankenwagen verlegt.

Medizinisch angespannt, aber beherrschbar

Die Aufnahme im Henriettenstift war möglich, weil im Raum Hannover die Corona-Situation medizinisch zwar angespannt, aber noch beherrschbar ist. „Unsere Intensivstationen im Henriettenstift sind zwar zu 90 Prozent voll, aber es sind nur sieben Corona-Patienten dort“, sagt Sprecher Matthias Büschking. Weil bei den anderen Intensivpatienten die Verweildauer nicht so hoch ist wie bei den Corona-Patienten, die oft unter multiplem Organversagen leiden, gehe man davon aus, dass bald wieder Plätze frei werden.

Von Conrad von Meding