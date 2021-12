Hannover

Die Polizei Hannover hat eine mutmaßliche jugendliche Räuberbande dingfest gemacht. Den Jugendlichen werden vier Verbrechen zur Last gelegt. Der 18-jährige Haupttäter sitze in Untersuchungshaft, teilte Polizeisprecherin Janique Bohrmann mit.

Im Oktober 2021 hatten maskierte Täter zweimal denselben Drogeriemarkt in der Kopernikusstraße in der Nordstadt (13. Oktober und 18. Oktober), einmal einen Supermarkt im Hinrichsring in der List (7. Oktober) und einmal eine Tankstelle an der Vahrenwalder Straße in Vahrenwald (18. Oktober) überfallen. Der Räuber forderte mit einem Messer in der Hand die Tageseinnahmen.

Zwei Mal floh der Täter ohne Beute

Zweimal blieben die Taten im Versuch stecken. Bei dem Überfall auf den Supermarkt erbeutete die Bande laut Polizeiangaben einen „dreistelligen Betrag im mittleren Bereich“, bei der Tat in der Drogerie am 13. Oktober eine „vierstellige Summe“. In allen Fällen es sei der 18-Jährige gewesen, der mit dem Messer in der Hand das Geld gefordert habe, teilte die Polizei mit.

Intensive Ermittlungen, unter anderem aufgrund von Zeugenhinweisen, führten bereits vier Tage nach dem letzten Raubüberfall am 18. Oktober zur Festnahme des Haupttäters. Die weiteren 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen der gemeinschaftlich agierenden Gruppe konnten kurze Zeit später ausfindig gemacht werden.

Am Dienstag durchsuchten Ermittler die Wohnungen der mutmaßlichen Mittäter in Hannover. Sie fanden Kleidung, die bei den Taten getragen worden sein soll, und Mobiltelefone. „Die Ermittlungen wegen Raubes und schwerer räuberischer Erpressung werden weitergeführt“, sagte die Polizeisprecherin.

Von Thomas Nagel