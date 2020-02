Vier Männer beschädigen sechs Autos in der List

Hannover

Vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahre sind in der Nacht zu Mittwoch dabei erwischt worden, verschiedene Autos am Welfenplatz (List) beschädigt zu haben. Gegen ein Uhr morgens beobachtete ein Zeuge, wie sich die jungen Männer aus der Nordstadt und der List an einem geparkten Pkw zu schaffen machten, und informierte sofort die Polizei. Mehrere Streifenwagen eilten an den Tatort, eine Besatzung traf das alkoholisierte Quartett noch an der Hamburger Allee Ecke Liste Meile an.

Eine andere Besatzung hatte mittlerweile festgestellt, dass insgesamt sechs geparkt Fahrzeuge beschädigt worden waren. Es handelt sich um die Marken Opel, Citroen, Mercedes, Audi, an denen Lack zerkratzt und Außenspiegel abgetreten worden waren. An einem Opel Kadett konnte die Polizei Schuhabdrücke sichern, die mutmaßlich zu den Nike Sportschuhen eines der Tatverdächtigen passen. Dieser war offensichtlich auf den Opel geklettert und hatte das Auto dabei beschädigt. Die Nikes wurden sichergestellt. Ob der Mann auf Socken nach Hause musste oder Ersatz bekam, ist noch nicht geklärt. Polizeisprecher Mirko Nowak geht nicht davon aus, dass seine Kollegen den Mann bei diesen Temperaturen ohne Schuhwerk auf die Straße ließen.

Verfahren wegen Sachbeschädigung wartet

Denn alle Tatverdächtigen wurden noch in der Nacht auf freien Fuß gesetzt, müssen aber wegen Sachbeschädigung mit einem Verfahren rechnen. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf 3000 Euro geschätzt.

Von Petra Rückerl