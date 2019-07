Hannover

Treffen sich ein paar Topentscheider in einer Tropennacht. Wenn Sie jetzt eine Story über Exzesse und Eskapaden erwarten – vergessen Sie es. Nie zuvor war das Rendezvous der NP im Stadtpark so heiß – noch nie aber auch so trocken.

Im VIP-Bereich begrüße NP-Chefredakteur Bodo Krüger Sponsoren und Unterstützer, die dieses Treffen überhaupt erst ermöglichen. Den AOK-Vorstandschef Jürgen Peter beispielsweise, die Diakovere-Geschäftsführung mit Pastor Uwe Mletzko und Dirk Lindgens, Leiter der Konzernkommunikation beim kommunalen Energieversorger Enercity.

Der Import aus Nordrhein-Westfalen vertrat den längst heimisch gewordenen Import aus Wien: Enercity-Chefin Susanna Zapreva ist noch im Urlaub. In Gefilden, die normalerweise viel heißer sind als der Sommer in Hannover, derzeit aber nur 25 Grad und eine frische Brise garantieren.

Dank auch dem dritten Hauptsponsor im Bunde: Pastor Uwe Mletzko (rechts), der theologische Diakovere-Geschäftsführer, mit NP-Geschäftsführer Günter Evert. Quelle: Wilde

Wasser sehr gefragt

Ach, das hat sich in dieser Tropennacht mancher gewünscht. Günter Evert, Verlagsleiter der Madsack Mediengruppe und NP-Geschäftsführer, war ganz sportlich mit dem Rad aus der Südstadt zum Stadtpark gekommen, wollte sich wegen der Hitze „allenfalls ein Alster“ gönnen. Wasser und Saftschorle standen bei den Gästen so hoch im Kurs wie alkoholfreies Weizen.

„Wie überstehst du heiße Nächte?“, war eine der meist diskutiertesten Fragen. AOK-Chef Peter hat da gar keine Probleme. „Lieber heiß als kalt“, findet er. Selbst Hitzerekorde halten ihn nicht vom Sportprogramm ab – Laufen, Schwimmen, Boxen, Klettern.

Mit Schwung: Tanzschulchefin Susanne Bothe und Konzertveranstalter Michael Lohmann. Quelle: Dröse

Der Lieblingssport von Susanne Bothe ist naturgemäß das Tanzen. Und machen da nicht die Schüler schlapp? „Nein. Wir haben gerade Betriebsferien“, erzählt sie. Aber auch sonst gelte die Hitze nicht als Ausrede: „Das sind doch klimatisierte Räume.“

Immer mit Schal um den Hals

Brauchen große Künstler nicht. Die Artisten aus der GOP-Show begeisterten die VIP-Gäste mit temporeichen Turnkünsten. Liedermacher Heinz-Rudolf Kunze verzichtete auch bei 37 Grad nicht auf sein Markenzeichen, den Schal um den Hals. Michael Lohmann, Chef von Hannover Concerts, fand es toll, den Sänger mal in ungewohnter Umgebung zu erleben. „Wir kennen uns seit 33 Jahren“, erzählte er. „Noch von den Anfängen im Capitol.“ Auch damals waren es manchmal heiße Nächte –und da schließt sich der Kreis.

Mit Fächer: Martin Argendorf, Präsident der Lindener Narren, mit Frau Jeanette und Narren-Geschäftsführerin Susan Dickti (Mitte). Quelle: Dröse

Von Vera König