Viele Gäste, aber wenig Personal: Hannovers Gastronomie kämpft mit Lockdown-Nachwehen

Endlich wieder im Lieblingslokal essen gehen, den Biergarten oder das Café besuchen. Nach mehr als sieben Monaten Lockdown in der Gastronomie sind die Gäste zwar zurück. Die Wirte stehen aber längst vor neuen Herausforderungen.

Weil insbesondere Aushilfen und Minijobber der Branche den Rücken gekehrt haben, wird vielerorts händeringend nach Personal gesucht. „Die Nachwehen der Pandemie werden uns noch einige Zeit beschäftigen“, sagt Kirsten Jordan, Dehoga-Geschäftsführerin des Bezirksverbands Hannover.

„Haben es irgendwann aufgegeben“

Die Erleichterung war riesig bei Bodo Lattwesen, als er Ende Mai die Pforten der Kaiserschänke im Sportpark wieder öffnen durfte. Dank sinkender Infektionszahlen und steigender Temperaturen nahm der Gästestrom in dem beliebten Biergarten schnell wieder Fahrt auf.

Beim Personal kämpft der Wirt jedoch wie so viele andere Betroffene noch mit Anlaufschwierigkeiten. Viele Servicekräfte haben sich in der Zwangspause andere Jobs gesucht. Längst nicht alle sind zurückgekehrt. „Wir haben erst lange nach neuen Aushilfen gesucht, es aber irgendwann aufgegeben, weil sich niemand gemeldet hat“, sagt Lattwesen.

Teilzeitkräfte statt Minijobber eingestellt

Selbst mit den Rückkehrern läuft noch nicht alles wie vorher der Pandemie. „Die Arbeitsmoral und Zuverlässigkeit hat bei einigen offensichtlich gelitten“, so der Gastronom. Häufig werde er von kurzfristigen Absagen überrascht. „Das geht so eigentlich gar nicht“, sagt der Gastronom, wohlwissend, dass Ersatz kaum zu bekommen ist. Dass der Betrieb mittlerweile trotzdem stabil läuft, liegt an den Teilzeitkräften, die Lattwesen anstelle von Minijobbern eingestellt hat. „Dadurch habe ich natürlich ganz andere Lohnkosten, aber der Schritt war alternativlos“, betont er.

Der Dehoga bestätigt, dass der Personalmangel in der Gastronomie die gesamte Region plagt. „Nicht nur Aushilfen haben sich neuen Jobs gesucht. Auch Fachkräfte sind angesichts der unsicheren Perspektive abgewandert“, sagt die Bezirksvorsitzende Jordan. Die Betriebe reagieren auf den Engpass, legen beispielsweise zusätzliche Ruhetage ein oder verkleinern die Speisekarte.

Nachwuchsmangel auch „ein hausgemachtes Problem“

Auch das Restaurant 11A, seit Jahren eine Institution am Küchengarten in Linden-Nord, fährt nach dem Lockdown vorerst auf Sicht. „Wir haben zwar nur eine Mitarbeiterin verloren, den Rest der Mannschaft wieder zurück. Trotzdem haben wir erstmals zwei Ruhetage pro Woche eingeführt. Bei einer Fünf-Tage-Woche kommen wir so mit einer Schicht hin“, sagt Betreiberin Verena Schindler. Welche Wochentage das sind, wird spontan – meist nach der Wetterprognose – entschieden. „Mit unserem großen Außenbereich bieten sich Ruhetage natürlich eher bei schlechtem als bei gutem Wetter an.“

Auch auf dem Ausbildungsmarkt wird es immer enger für die Gastronomie. Dabei fehlt der Nachwuchs nicht erst seit der Corona-Pandemie. „Das Problem ist auch hausgemacht“, sagt Fabian Bückner, Küchenchef im Hoflokal im Zoo. Am Montag erhielt er vom Dehoga die Auszeichnung Leuchtturmbetrieb. Ein Zertifikat, das in der Branche an Betriebe mit besonders guter Ausbildung verliehen wird.

Mit je zwei Nachwuchskräften in Küche und Service steht Bückner gut da. „Ich bilde hier meine Rente aus“, sagt der Gastronom mit einem Lächeln. Den Beruf des Kochs oder der Servicekraft für junge Menschen wieder attraktiver zu machen, fange mit fairen Löhnen an. „Das war in der Branche lange Zeit nicht der Fall“, sagt Bückner. Hinzu kämen im Hoflokal Zulagen für Sonntage, regelmäßige Fortbildungen und Wertschätzung im Team. „Der Zusammenhalt“, betont der Küchenchef, „ist mir wichtig.“

Leuchtturmbetrieb für gute Ausbildungsarbeit: Nicole Rösler vom Dehoga (l.) zeichnete das Hoflokal im Zoo mit Küchenchef Fabian Bückner (v.l.) und den Azubis Jens Schlender und Jaqueline Stach aus. Quelle: Christian Behrens

Die Flaute bei den Aushilfen bekommt allerdings auch der frisch gekürte Leuchtturmbetrieb zu spüren. Neun Kräfte aus der alten Mannschaft hat das Hoflokal zwar wieder an Bord, dazu fünf Neuzugänge. Angesichts des seit dem Ende des Lockdowns förmlich explodierten Gästeaufkommens würde Bückner aber gern noch zehn weitere Aushilfen einstellen. „Das wird sehr schwierig“, weiß er.

