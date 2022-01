Viele Austritte aus der Kirche in Hannover

Hannover

Nach der Vorstellung eines Gutachtens zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im katholischen Erzbistum München und Freising müssen Standesämter in Bayern sich für eine Flut von Kirchenaustritten rüsten. Allein in München wurden nach Angaben des Kreisverwaltungsreferates (KVR) seit Veröffentlichung des Gutachtens am vergangenen Donnerstag rund 650 Termine für Kirchenaustritte gebucht. Das sind deutlich mehr als doppelt so viele wie üblicherweise zu erwarten gewesen wäre, sagte ein KVR-Sprecher.

Um diese Flut zu bewältigen, erweitert das Standesamt seine Öffnungszeiten und setzt zwei zusätzliche Beschäftigte für Kirchenaustritte ein. Insgesamt werde die Kapazität „durch Umschichtung“ sogar verdreifacht, aber selbst das werde voraussichtlich nicht reichen. Das KVR weist darum darauf hin, dass der Kirchenaustritt auch schriftlich eingereicht werden kann – wenn die Unterschrift notariell beglaubigt wird.

Deutliche Steigerung an Kirchenaustritten in Hannover

Die Zahl der Kirchenaustritte ist auch in Hannover in den vergangenen Jahren sehr deutlich gestiegen, berichtet Stadtsprecher Udo Möller. 2021 seien im mehrheitlich evangelischen Hannover 6624 Personen aus der Kirche ausgetreten: 4516 aus der evangelisch-lutherischen, 2107 aus der katholischen, einer aus sonstigen. Im Jahr 2020 seien es im Bereich der Landeshauptstadt Hannover weniger gewesen: evangelisch-lutherisch: 3906 und römisch-katholisch: 1455. Die Tendenz setze sich bisher auch im Januar 2022 fort. „Auch in der vergangenen und in dieser Woche konnte eine nochmalige Antragssteigerung beobachtet werden“, so Möller.

Es sei allerdings zu früh, um eine seriöse Aussage über die Verteilung von katholischen im Vergleich zu anderen Konfessionen anzustellen. Bürger müssen vorher bei Terminvereinbarung nicht angeben, aus welcher Kirche sie austreten. Im jungen Jahr, Stichtag 26. Januar, 11 Uhr, seien bereits erneut 391 Personen aus einer Kirche ausgetreten, „das ist noch einmal eine Steigerung zu Vergleichswerten in 2020 und 2021“.

Und wie funktioniert der Austritt? Der Austritt selbst kann in Hannover in einem Internetkalender gebucht werden, der Termin wird mit 15 Minuten veranschlagt. Die Standesbeamten prüfen das Alter (Religionsmündigkeit) und den Wohnort (Zuständigkeit), nehmen die Erklärung und die Unterschrift auf und bereiten das Kenntnisschreiben an die Religionsgemeinschaft vor.

Möller: „Derzeit sind noch Termine mit zwei Wochen Vorlauf frei, wir beobachten die Entwicklung und werden in den nächsten Wochen entscheiden, ob weitere Kapazitäten für Austritte zu Lasten anderer Dienstleistungen des Standesamtes freigegeben werden müssen.“ Der Austritt koste 30 Euro.

Von Petra Rückerl