Die Polizei in Hannover ermittelt gegen einen 55-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Der offenbar verwirrte Mann hatte am Bahnhof in Neustadt am Rübenberge einen 34-Jährigen ins Gleisbett gestoßen. Das Opfer konnte sich befreien, bevor der nächste Zug einfuhr.