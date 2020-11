Verwaltungsgericht kippt Maskenpflicht in Hannover

Hannover

Das Verwaltungsgericht Hannover wird die von der Region Hannover verordnete Maskenpflicht, die etwa in Teilen der Innenstadt gilt, kippen. Dies teilte Regionspräsident Hauke Jagau am Dienstag in der Regionsversammlung mit. Eine Sprecherin des Gerichts bestätigte dies auf NP-Anfrage und kündigte in Kürze weitere Informationen dazu an.

Zuvor hatten auch andere Gerichte, etwa das Verwaltungsgericht Düsseldorf festgestellt, dass die neue generelle Maskenpflicht rechtswidrig ist. Ein Bürger hatte einen Eilantrag eingereicht und Recht bekommen. Auch in Hannover gab es einen entsprechenden Eilantrag einer Privatperson.

Aufgehoben ist die Maskenpflicht damit aber ad hoc nicht: Der Beschluss gilt nur für den Bürger - alle anderen müssten demnach weiter Maske tragen, so die Gerichtssprecherin, haben aber die Möglichkeit per Eilantrag ebenfalls von der Pflicht befreit zu werden. Rückwirkend gilt die Befreiung übrigens auch nicht.

Es gilt als wahrscheinlich, das die Region nun die Maskenpflicht anpassen wird, um Rechtssicherheit zu haben.

Von Simon Polreich