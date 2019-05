Hannover

Kulturdezernent Harald Härke bleibt vom Dienst suspendiert. Die Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts Hannover hat am Mittwoch allen Beteiligten diesen Beschluss zu einem Eilantrag übermittelt. Härke war gegen die Ende November 2018 von der Landeshauptstadt Hannover verfügte vorläufige Dienstenthebung vorgegangen.

Der Beschluss liegt zwar noch nicht vollständig schriftlich abgefasst vor; dieses wird voraussichtlich bis Ende der Woche der Fall sein. Nach NP-Informationen teilt die Disziplinarkammer die rechtliche Einschätzung der Stadt, dass durch Härkes Rückkehr ins Amt „der Dienstbetrieb wesentlich beeinträchtigt würde“.

Keine Wiederaufnahme des Dienstes

Die Stadt hat laut Gericht ihr „Ermessen fehlerfrei ausgeübt“. Die erhobenen disziplinar- und strafrechtlichen Vorwürfe wögen schwer. Sie seien weiterhin nicht geklärt. Härke ist wegen Untreue in zwei besonders schweren Fällen angeklagt. Er soll gesetzeswidrige Zulagen sowohl an den ehemaligen Chef der städtischen Feuerwehr wie auch an den Ex-Büroleiter von OB Stefan Schostok zugestimmt haben. Auch Schostok und der frühere Chefjurist des Rathauses sind angeklagt. Schostok stellte deshalb einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand, dem der Rat zugestimmt hat.

Nach Auffassung der Disziplinarkammer fehlt Härke durch diese Vorgänge die erforderliche Akzeptanz für die Wahrnehmung der Aufgaben eines Dezernenten. Eine Wiederaufnahme des Dienstes wäre dem Ansehen der Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover abträglich.

„Zutreffend und tragend“ habe die Stadt darauf hingewiesen, dass sich eine Anklage wegen schwerer Untreue kaum mit einer Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt 2025 vertrage. Eine erfolgreiche Bewerbung, die von einem Kulturdezernenten, der wegen schwerer Untreue zulasten seines Dienstherrn angeklagt ist, gesteuert und vertreten werde, sei schwer vorstellbar.

Suspendierung gerechtfertigt

Die vorläufige Suspendierung hält die die Kammer für gerechtfertigt – unabhängig von der endgültigen Entscheidung, ob Folge des Disziplinarverfahren die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis ist.

Gegen den Beschluss kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (Disziplinarsenat) in Lüneburg eingelegt werden. Ob er diesen Schritt geht, hat Härke noch nicht entscheiden. Der NP sagte er, sein Anwalt und er warteten erst einmal den genauen Beschluss ab.

Von Vera König