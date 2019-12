Klage um 5-Euro-Kuli beschäftigt Gericht zweieinhalb Jahre

Hannover

Was ist ein typischer Deutscher? Vielleicht ist Rudi Michel (Name geändert) ein typisch Deutscher. Es geht ihm immer um das Große und Ganze, immer ums Prinzip. So kämpfte er zweieinhalb Jahre für die Rückgabe eines Kugelschreibers im Wert von fünf Euro. Letztendlich scheiterte er mit seiner Klage gegen die Landesschulbehörde vor dem Verwaltungsgericht Hannover.

Am 14. Februar 2017 wurde seinem Sohn der Kuli mit Laserpointer-Funktion in einer hannoverschen Schule abgenommen. Rund drei Monate später wollte die Rektorin der Mutter den Kuli zurückgeben. Doch die Mutter lehnte ab, weil sie das nur gemeinsam mit ihrem Mann entscheiden könne. Viele Schriftstücke später (die Akte hat 50 Seiten) fanden sich die Parteien im Verwaltungsgericht wieder. Dabei ist die Rechtslage klar: Laut eines Erlasses des Kultusministeriums sind Laserpointer im Unterricht verboten.

Schüler soll Laserpointer zurückbekommen

Doch das schreckt den Vater nicht: „Auch ein Kind hat ein Recht auf Eigentum.“ Das Problem dabei ist, gibt man dem Jungen den Laserpointer in der Schule wieder, hätte man ihm den das Ding gleich wieder wegnehmen müssen. Von wegen Verbot und so. Ein solches Argument lässt der Vater nicht gelten. „Die Rektorin hätte ja die Batterien herausnehmen können.“

Ein paar Atemzüge später meinte er, dass er auch an eine Klage wegen Amtshaftung gedacht habe. „Wieso?“, fragte die Vertreterin der Landesschulbehörde. Der Kuli liege doch immer noch im Tresor der Schule. Mittlerweile seien die Batterien aber leer, belehrte der Vater. Ein Streit um des Kaisers Bart.

Richter verhandelt sonst Asylverfahren mit Folteropfern

Richter Stefan Helmich erklärte, dass er es ansonsten mit Folteropfern in Asylverfahren zu tun habe, und ob man diese Angelegenheit „an der unteren Schwelle“ nicht pragmatischer hätte klären können. Doch nicht mit Rudi Michel: „Man kann Recht nicht durch Pragmatismus ersetzen.“ Im Übrigen habe das Gerechtigkeitsempfinden seines Sohnes gelitten. Der geneigte Zuhörer fragt sich, ob der Sohn nicht unter ganz anderen Dingen leidet.

In jedem Fall ist klar, Rudi Michel hat ein berühmtes literarisches Vorbild: „ Michael Kohlhaas“ , veröffentlicht 1810 von Heinrich von Kleist. „ Kohlhaas“ ist auch Unrecht geschehen. Er handelte nach dem Prinzip: „Es soll Gerechtigkeit geschehen, und gehe auch die Welt daran zugrunde.“„Dieser Fall ist schon extrem“, erklärte Nassim Eslami, Sprecherin des Verwaltungsgerichts. Der Streit um solche Kleinigkeiten vor Gericht sei sehr selten.

Antrag ungültig

Epilog: Der Richter hatte eine mündliche Verhandlung per Bescheid abgelehnt. Nun nutzte er die Gelegenheit, dem paragrafen-verliebten Kläger zu erklären, dass sein Antrag auf mündliche Verhandlung ungültig sei. Da beide Eltern geklagt haben, hätten auch beide den Antrag unterschreiben müssen. Die Unterschrift des Vaters war nicht ausreichend. Der Rechtsstaat kann ganz schön gemein sein.

