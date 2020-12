Hannover

Kevin M. (30) hat aus seiner Sporttasche gelebt. Er kam gerade aus dem Gefängnis, hatte keinen Job, dafür aber einen Haufen Schulden. Ein Kumpel (68) ließ ihn in seiner Gartenlaube in der Kleingartensiedlung „Feierabend“ in Vahrenwald unterkommen. Als der Rentner ihm Anfang Mai diesen Jahres verwährte, weiter bei ihm ihn der Laube zu übernachten, rastet der 30-Jährige aus: Er bedrohte den 68-Jährigen mit einem Schälmesser, zertrümmerte dessen Auto mit einer Axt und setzte die Gartenlaube in Brand.

Der 30-Jährige ist deshalb wegen Nötigung, Sachbeschädigung und schwerer Brandstiftung angeklagt worden. Am Donnerstag beschäftigte sich Amtsrichter Ulrich Kleinert am Amtsgericht Hannover mit dem Fall. Ihn interessierte vor allem, wie es zu so einem „irre wütenden Gewaltausbruch“ kommen konnte.

„Der Tattag fing mit Vodka an und nicht mit Brötchen“

In der Erklärung des Angeklagten stellte sich schnell heraus, dass der junge Mann ein Alkoholproblem hat. „Der Tattag fing an mit Vodka und nicht mit Brötchen“, schildert Verteidiger Anselm Schanz. Sein Mandant habe bereits um 5 Uhr morgens angefangen zu trinken. Kevin M. bestätigt das: „Das ist bei mir jeden Tag so, sonst bekomme ich zittrige Hände oder werde zum Flattermann,“ sagt er.

Als der 68-jährige Kumpel Kevin M. fünf Stunden später antrifft, ist die Flasche Vodka bereits leer. Er will, dass der Rentner seinen eigenen Kleingarten verlässt. Als der 68-Jährige bleibt, zückt Kevin M. ein Schälmesser. Dann zerschlägt der 30-Jährige mit seiner Faust die Windschutzscheibe des am Kleingarten geparkten Wagens des Rentners. Für die Heckscheibe holt er sich eine Axt. Einen der Hinterreifen zersticht er mit dem Schälmesser.

Mit Rasenmäherbenzin zündete Kevin M. eine Holzkommode an

Indes ruft der 68-Jährige die Polizei. Polizeibeamte beruhigen Kevin M. und befragen ihn. Auch ein Atem-Alkoholtest wird gemacht. Kevin M. bekommt einen Platzverweis. Während der Kleingärtner seinen Wagen in die Werkstatt fährt, kommt Kevin M. jedoch zurück zur Gartenlaube. Er zerstört das Vorhängeschloss und entschließt sich, mit Rasenmäherbenzin eine Holzkommode anzuzünden.

Zwei weitere Kleingärtner bemerken kurze Zeit später die Rauchentwicklung und löschen das Feuer mit Wassereimern – so konnte schnell verhindert werden, dass die Laube abfackelt.

„Wenn er getrunken hat, dreht sich Kevin um 180 Grad“

Am Donnerstag sieht Kevin M. müde aus auf der Anklagebank. Immer wieder muss er gähnen. Seit Juni ist er bereits inhaftiert – der 30-Jährige hat ein langes Vorstrafenregister und sitzt aktuelle eine andere Strafe ab. Für Verteidiger Schanz und auch die Zeugen ist das grundlegende Problem klar: Kevin M. ist alkoholkrank.

„Wenn er getrunken hat, dreht sich Kevin um 180 Grad,“ erzählt einer der Zeugen. Eigentlich sei er ein zugänglicher Mensch. Wütend sind seine Freunde trotzdem: „Da steckt so viel Arbeit und Liebe in so einer Gartenlaube“, sagt einer der Kleingärtner auf dem Zeugenstand erschüttert. Das weiß auch Kevin M. Er zögert einen Moment, sucht nach den richtigen Worten und entschuldigt sich dann bei seinem 68-jährigen Kumpel.

Hohe Strafe wegen „Gleichgültigkeit gegenüber der Rechtsordnung“

Beim Wiederaufbau der Gartenlaube wird er aber vorerst nicht helfen können. Denn Amtsrichter Kleinert entschied, dass Kevin M. ein weiteres Jahr und acht Monate lang die neue Strafe absitzen soll. Eine Bewährung kommt nicht in frage – zu groß ist das Risiko, dass Kevin M. wieder betrunken eine Straftat begeht. Die Strafe fällt für eine Brandstiftung mit einem geringem Schaden von rund 2000 Euro recht hoch aus: „Weil der Angeklagte gleichgültig gegenüber der Rechtsordnung zu sein scheint,“ erklärt Amtsrichter Kleinert.

„Mein Mandant trinkt und konsumiert Marihuana, um zu vergessen“, sagte Verteidiger Schanz im NP-gespräch nach der Verhandlung. Mit 14 war Kevin M. in ein Kinderheim gekommen. Zwar habe er eine Ausbildung zum Fleischer abgeschlossen, jedoch nie einen Job gefunden. „Er muss dringend eine Perspektive für sein Leben entwickeln,“ sagte Schanz. Zuerst wolle Kevin M. nun sein Suchtproblem aufarbeiten – für den Therapieplatz hat er bereits eine Zusage. In der Justizvollzugsanstalt Rosdorf bei Göttingen startet mit „Fit für Therapie“ nun bereits ein Vorbereitungskurs.

Von Sophie Peschke