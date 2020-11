Langenhagen

Jutta Gütermann übergibt einem Helfer vom Technischen-Hilfswerk ( THW) einen leeren Kanister. David Wunder (26) nimmt ihn in Handschuhen entgegen und füllt ihn vorsichtig mit Trinkwasser aus einem blauen Schlauch. Gütermann stöhnt als sie den Kanister in den Fahrradkorb hievt und neben einen bereits gefüllten Kanister stellt. „Eine Flasche passt noch“, sagt sie und gibt Wunder eine Ein-Liter-Flasche. Gemeinsam quetschen die beiden anschließend die mit Wasser gefüllte Flasche in den Fahrradkorb – damit sie nicht rausfällt auf dem Weg nach Hause.

Gütermann ist wie 2000 weitere Haushalte in Langenhagen bereits seit einer Woche ohne Trinkwasser. Grund dafür ist eine Verunreinigung des Trinkwassernetzes, mutmaßlich durch Reinigungsmittel. Kleine, glitzernde Bläschen, fast so wie Seifenblasen, kamen vor einer Woche aus Gütermanns Wasserhahn. Kurz darauf hieß es vom Gesundheitsamt, dass das Trinkwasser nicht verzehrt und auch nicht zum Waschen genutzt werden dürfe.

Anzeige

„Schlimmer als Corona“

Das gilt auch eine Woche später noch. Deshalb fährt Gütermann mindestens einmal am Tag zur Emil-von-Behringstraße. Dort steht, wie auch an sechs weiteren Stationen in Langenhagen, ein großes Mehrzweck-Kraftfahrzeug vom THW – gefüllt mit 6000 Litern Trinkwasser in einer sogenannten Wasserblase.

6000 Liter Trinkwasser passen in diese Wasserblase. Getankt wird trotzdem meist zweimal am Tag – an einer zertifizierten Wasserstelle am Berliner Platz. Quelle: Peschke

„Ohne Wasser zu sein, ist noch schlimmer als Corona“, klagt Gütermann. An manchen Tagen müsse sie mehrmals von ihrem Haus an der Grenzheide zum Wasserwagen fahren und ihren Fahrradkorb mit den zwei Kanistern und einer Flasche füllen. „Wenn ich wischen möchte zum Beispiel“, sagt sie. Ansonsten reiche das Wasser fürs Nötigste: zum Kochen, Waschen von Kleidung, Abwaschen sowie für Kaffee und Tee.

Wasser fürs Nötigste: Jutta Gütermann holt sich ihren Wasservorrat beim THW-Wasserwagen ab. Quelle: Dröse

Aktuell sollen die Bewohner des betroffenen Gebiets das Wasser aus ihren Leitungen nur für die Toiletten-Spülung nutzen. „Besonders schlimm ist es, nicht duschen zu können“, weiß Gütermann. Zwar können die Langenhagener Dusch- und Waschräume der Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße nutzen, die meisten Anwohner organisieren sich jedoch anders. Gütermann fährt beispielsweise zu ihrem Bruder zum Duschen.

Kanister, Plastikflasche, Eimer: Die Helfer vom THW befüllen die Behälter, die die Anwohner mitbringen – ein Limit gibt es dabei nicht. Quelle: Dröse

Gütermanns Nachbarin Hanim Cilbo ist die Nächste beim Befüllen der Wasserträger. Cilbo wohnt am Milanweg und hat es noch schwerer. Ihr Mann ist an Parkinson erkrankt. Deshalb kann Cilbo ihn nirgendwo zum Duschen hinbringen: „Diese Situation macht mich fertig. Das ist wirklich ein riesengroßes Problem, insbesondere für kranke Menschen.“ Weil Cilbo also mehr Wasser für die Körperpflege benötigt, kommt sie mindestens dreimal am Tag zum Wasserwagen.

„Diese Situation macht mich fertig“, sagt Hanim Cilbo aus dem Milanweg. Quelle: Dröse

Während Gütermann ihr Rad am THW-Wagen vorbeischiebt, trifft sie auf Dirk Blech – ein neues Gesicht in der Nachbarschaft. „Ich bin gerade dabei, meine neue Wohnung zu renovieren“, erzählt er. Der Umzug von Groß Buchholz nach Langenhagen ist für das kommende Wochenende geplant. „Ein tolles Einzugsgeschenk“, wird mit den THW-Helfern gescherzt. „Aber es gibt Schlimmeres“, sagt Blech und übergebt mehrere, leere Wasserkanister.

Neu in Langenhagen: Dirk Blech will am kommenden Woche umziehen. Dass es kein Wasser gibt, ist ein „besonderes Einzugsgeschenk“. Quelle: Dröse

Die Anwohner verstehen sich gut mit dem jungen Team aus Ehrenamtlichen. David Wunder und seine Kollegen sind derzeit von ihren Arbeitgebern freigestellt, um die Trinkwasserversorgung in Langenhagen sicherzustellen. „In der ersten Woche haben wir Doppelschichten geschoben und das hat ganz schön an den Kräften gezerrt“, sagt Gruppenführer Thorben Quintel (21). Er ist bereits seit zehn Jahren beim THW. Einen solchen Einsatz hat er in Hannover noch nie mitgemacht.

Gruppenführer Thorben Qunitel koordiniert die sechs verschiedenen Wasserstellen in Langenhagen. Quelle: Peschke

„Einen Einsatz dieser Art gab es in Hannover auch noch nie“, bestätigt Pierre Graser, Pressesprecher vom THW-Ortsverband Langenhagen. Deshalb hat sich der Ortsverband Langenhagen Unterstützung von Profis geholt: An jeder Trinkwasserstelle ist ein THW-Helfer von der Fachgruppe Trinkwasseraufbereitung vom Ortsverband Wolfenbüttel mit im Einsatz.

„Einen Einsatz dieser Art gab es in Hannover noch nie“, weiß Pressesprecher Pierre Graser. Quelle: Dröse

An der Emil-von-Behringstraße ist Sebastian Ewald (22) der Trinkwasser-Experte vom THW: „ Trinkwasser ist ein sensibles Thema. Deshalb achte ich darauf, dass die Hygieneanforderungen eingehalten werden.“ Ewald desinfiziert regelmäßig die Anschlüsse und klärt Fragen der Anwohner.

Hygieneanforderungen: Die THW-Helfer tragen Handschuhe und desinfizieren regelmäßig die Anschlüsse. Quelle: Peschke

Es ist gut, dass Ewald da ist, weil es immer wieder unzufriedene Anwohner gibt. Einer davon läuft auch am Mittwoch an der Wasserstelle vorbei: „Ich habe mich richtig erschrocken, was da aus meinem Wasserhahn kommt und kann es nicht fassen, dass ich jetzt ernsthaft andauernd zum Wasserwagen laufen soll“, ärgert sich der Anwohner, der lieber nicht zitiert werden möchte.

Mit dem Rad oder zu Fuß: Die Anwohner schleppen meist mehrmals am Tag Trinkwasser nach Hause. Quelle: Peschke

Schnell dürfte diesem und allen anderen Anwohnern klar werden, was für ein Luxus es ist, sonst ohne große Mühe Trinkwasser aus der eigenen Wohnung heraus beziehen zu können. „Ich merke wie viel Wasser ich pro Tag überhaupt nutze und stelle fest, dass ich das im Alltag deutlich reduzieren könnte“, erzählt Nikolas Kastes beim Wasserholen am THW-Wagen. Sechs Liter brauche er zum Beispiel alleine für den Abwasch. Die derzeitige Situation zwinge ihn, sehr nachhaltig mit seinem Wasservorrat umzugehen. „Ich will das weiterführen, auch wenn genießbares Wasser wieder aus meinem Wasserhahn fließt“, sagt er.

Nikolas Kastes und Eugenia Mitropoulou freuen sich bereits darauf, dass das Trinkwasser aus ihrem Wasserhahn wieder genießbar ist. Quelle: Peschke

Analysen des Trinkwassers laufen

Damit das Wasser aus den Wasserhähnen der Anwohner möglichst schnell wieder genießbar ist, ziehen täglich Fachleute an verschiedenen Stellen des Wassernetzes sowie in Hausinstallationen von Kunden Proben und untersuchen das Wasser auf diverse Parameter. „Diese Analysen müssen über mehrere Tage akribisch weitergehen“, sagt Carlo Kallen, Pressesprecher von Enercity. Für die Freigabe der Wassernutzung müsse die einwandfreie Qualität des Trinkwassers nachgewiesen sein. Deshalb könne noch keine Auskunft darüber gemacht werden, wann das Trinkwasser wieder freigegeben wird.

Enercity stellt Strafanzeige Seit dem 28. Oktober sind in Teilen Langenhagens rund 2000 Haushalte durch eine Verunreinigung ohne Trinkwasser. Enercity hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und forscht an der Ursache der Wasserverunreinigung. „Das Wasser fließt vom Wasserwerk über das Rohrleitungssystem bis zum Kunden“, erklärt Enercity-Pressesprecher Carlo Kallen. An einer Stelle sei offenbar Reinigungsmittel ins Trinkwasser gelangt. Mittels Strömungsanalysen werde derzeit überprüft, wie genau es zu der Verunreinigung kommen konnte. Gleichzeitig würden Wasseranalysen durchgeführt, damit das Trinkwasser möglichst schnell wieder freigegeben werden könne. „Es gibt aktuell ein Beprobungskonzept in Absprache mit dem Gesundheitsamt“ so Kallen. Über einen Zeitraum von zehn Tagen werden immer wieder Proben genommen und im Labor überprüft. „Bis das Trinkwasser vom Gesundheitsamt wieder freigegeben wird, kann aber auch darüber hinaus dauern,“ sagt Kallen. An sechs Standorten werden Anwohner derweil kostenlos von Enercity und dem THW mit Trinkwasser versorgt. Schulen beliefert das THW mit Sonderlieferungen und auch die speziellen Wasser-Anforderungen für Bäcker, Friseure und andere Ladenbetreiber werden laut Enercity berücksichtigt. Bürger können ihre Fragen über das Bürgertelefon Langenhagen stellen unter 0800 730 7000 Seit dem 28. Oktober sind in Teilen Langenhagens rund 2000 Haushalte durch eine Verunreinigung ohne Trinkwasser. Enercity hat bereits Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt und forscht an der Ursache der Wasserverunreinigung. „Das Wasser fließt vom Wasserwerk über das Rohrleitungssystem bis zum Kunden“, erklärt Enercity-Pressesprecher Carlo Kallen. An einer Stelle sei offenbar Reinigungsmittel ins Trinkwasser gelangt. Mittels Strömungsanalysen werde derzeit überprüft, wie genau es zu der Verunreinigung kommen konnte. Gleichzeitig würden Wasseranalysen durchgeführt, damit das Trinkwasser möglichst schnell wieder freigegeben werden könne. „Es gibt aktuell ein Beprobungskonzept in Absprache mit dem Gesundheitsamt“ so Kallen. Über einen Zeitraum von zehn Tagen werden immer wieder Proben genommen und im Labor überprüft. „Bis das Trinkwasser vom Gesundheitsamt wieder freigegeben wird, kann aber auch darüber hinaus dauern,“ sagt Kallen. An sechs Standorten werden Anwohner derweil kostenlos von Enercity und dem THW mit Trinkwasser versorgt. Schulen beliefert das THW mit Sonderlieferungen und auch die speziellen Wasser-Anforderungen für Bäcker, Friseure und andere Ladenbetreiber werden laut Enercity berücksichtigt. Wer Fragen hat, kann das Bürgertelefon Langenhangen (0800/7307000) anrufen.

Von Sophie Peschke