Verteilaktion von kostenlosen FFP2-Masken endet am 15. April

Hannover

Die von der Bundesregierung veranlasste Verteilung der Masken für Menschen ab 60 Jahren und Menschen mit bestimmten Risiko-Erkrankungen laufe am 15. April aus, teilte der Landesapothekerverband Niedersachsen am Freitag in Hannover mit.

Nur noch bis zu diesem Tag können Anspruchsberechtigte den „Berechtigungsschein 2“ mit zwei Euro Eigenbeteiligung in der Apotheke ihrer Wahl einlösen, um sechs FFP2-Masken oder Masken in vergleichbarer Qualität zu erhalten. Insgesamt gab es zwei Berechtigungsscheine, mit denen Mund- und Nasenschutzmasken in Apotheken kostenlos abgeholt werden konnten. Der „Berechtigungsschein 1“ war von Anfang Januar bis Ende Februar gültig.

Masken gibt es jedoch weiterhin

Befürchtungen, dass keine FFP2-Masken in der Apotheke erhältlich sein könnten, seien unbegründet, sagte Mathias Grau, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Landesapothekerverbands Niedersachsen: „Nach Abschluss der Verteilaktion gibt es auch weiterhin Masken in den Apotheken, dann jedoch wieder komplett auf eigene Kosten.“

Von epd