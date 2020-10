Hannover

In Hannover ist am Mittwoch ein Streit unter Arbeitskollegen eskaliert. In einer Fabrik in Hainholz hat ein Mann (46) auf einen Kollegen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Der Täter wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Beamten am Mittwochabend mitteilten, war es am Morgen zu dem blutigen Messerangriff gekommen. Die Polizei wurde gegen 11 Uhr eingeschaltet, nachdem es in der Fabrik an der Siegmundstraße zu einem heftigen Streit gekommen war. Im Verlauf der Auseinandersetzung stach der 46-Jährige auf den fünf Jahre älteren Kollegen ein.

Das Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann wurde in eine Klinik eingeliefert und musste operiert werden. „Die Tatwaffe wurde sichergestellt“, sagt Polizeisprecher Martin Richter.

Messerstecher wird Haftrichter vorgeführt

Die Polizei geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Angreifer soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Motiv für die Tat ist völlig unklar. Die Polizei hofft, die Hintergründe mithilfe von Zeugen klären zu können.

Von Britta Mahrholz