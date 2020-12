Versuchtes Tötungsdelikt: 41-Jähriger schießt auf Schwester seiner Lebenspartnerin

Hannover

Trennungsdrama in Uetze: Am Sonntagmorgen hat ein Mann (41) in einer Wohnung auf eine Frau (45) geschossen. Die 45-Jährige wurde am Kopf getroffen und ist schwer verletzt. Zuvor war der bewaffnete Deutsch-Türke aus Wolfsburg gewaltsam in die Wohnung seiner früheren Lebenspartnerin (35) eingedrungen. Die 35-Jährige konnte sich allerdings vor ihrem wütenden Ex in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Es war 5.20 Uhr, als der Täter in der Wohnung seiner früheren Partnerin an der Kösliner Straße auftauchte. Während sie ihre Schwester zur Hilfe rief, flüchtete die Frau vor dem 41-Jährigen. Im Wohnzimmer trafen dann die 45-Jährige und der Deutsch-Türke aufeinander.

Schuss: Frau am Kopf getroffen

Durch einen Schuss wurde die Frau schwer am Kopf verletzt. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Nach Angaben des Sprechers der Polizeidirektion Hannover, Martin Richter, besteht bei ihr aber keine Lebensgefahr.

Der Schütze flüchtete zu Fuß vom Tatort. Wie der 41-Jährige aus Wolfsburg nach Uetze kam, ist bislang unklar. Derweil überprüft die Polizei, ob auf ihn ein Fahrzeug zugelassen ist. Oder, ob er sich von jemanden in die Region Hannover fahren ließ beziehungsweise so wieder verschwand.

Bis vor einiger Zeit hatten der Täter und die 35-Jährige zusammen in Wolfsburg gelebt. Dann soll sie sich von ihm getrennt haben und nach Uetze gezogen sein. Ob die beiden miteinander verheiratet sind, ist bislang unklar: „Auch hierzu laufen die Ermittlungen“, sagt Richter.

Versuchtes Tötungsdelikt

Unterdessen ist der 41-Jährige weiter auf der Flucht. Auch in Wolfsburg, wo er im Stadtteil Hellwinkel eine Wohnanschrift hat, wird nach ihm gefahndet. Gegen den Deutsch-Türken wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Von Britta Mahrholz