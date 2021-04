Versuchter Überfall am Maschsee: Polizei bittet um Hinweise

Hannover

Die Polizei in Hannover sucht Zeugen wegen eines versuchten Raubüberfalls am Maschsee. Am Samstagabend gegen 21.30 Uhr sind auf Höhe des Sportleistungszentrums (Westseite des Maschsees, Karl-Thiele-Weg) drei Männer nach Angaben des betroffenen Mannes (38) auf ihn „in aggressiver Grundstimmung“ zugekommen, hätten ihn zur Herausgabe seiner Wertsachen aufgefordert und ihm Schläge angedroht, sollte er dies nicht tun.

Dem Mann ist es jedoch gelungen, auf seinem Fahrrad zu flüchten. Er hat Anzeige erstattet. Die Täterbeschreibung ist etwas dürftig: Der „Haupttäter“ sei etwa 20 Jahre alt und habe einen weißen Kapuzenpulli getragen, zu den beiden anderen konnte er keine Angeben machen. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Linden unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 39 15.

rahü