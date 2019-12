Versuchter Polizisten-Mord vor 35 Jahren: BGH hebt Freispruch auf

HANNOVER

Mittlerweile ist der versuchte Mord an einem Polizisten mehr als 35 Jahre her. Im März 2019 wurde Jakub S. (63) vor der Schwurgerichtskammer im Landgericht Hannover freigesprochen. Dieses Urteil wurde jetzt vom Bundesgerichtshof ( BGH) aufgehoben. Ob es jemals zu einem neuen Prozess kommt, steht völlig in den Sternen.

Nachts, 8. Juni 1984: Zwei Einbrecher steigen in den Windsurf-Laden in der Brühlstraße (Mitte) ein. Ein Polizist (60), der mit seiner Frau über dem Laden wohnt, schreckt aus dem Schlaf hoch. Er stellt die Täter auf offener Straße. Als er mit dem kleineren der beiden Einbrecher ringt, drückt ihm der Täter die Pistole zwischen die Schulterblätter und drückt ab.

Polizist lebensgefährlich verletzt

Der Beamte erlitt einen Lungendurchschuss. Erst viele Jahre später kommt das traumatische Erlebnis in ihm hoch. Von 2013 bis 2018 war er krank geschrieben. Auch weil ihm ein Vorgesetzter unterstellt habe, dass er mit den Einbrechern gemeinsame Sache gemacht habe, sagte das Opfer im Gericht.

Nun hat also der BGH den Freispruch aufgehoben. Aus Sicht der obersten Richter hat die Schwurgerichtskammer die wenigen Indizien in dem Prozess zu wenig ausgeleuchtet. Das Dilemma für die hannoverschen Richter war: Der Polizist sagte, dass der kleinere der beiden Einbrecher geschossen habe. Jakub S. ist etwa zehn Zentimeter kleiner als sein Komplize, der in den 80-er Jahren wegen Einbruchs zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Der größere Komplize hatte aber Schmauchspuren an den Händen.

Anwalt fordert neues Gutachten

„Da meint der BGH, dass die Kammer hätte klären müssen, ob die Schmauchspuren von einem Schuss stammten“, erklärt Dominic Thalmann, Sprecher des Landgerichts Hannover. Erklärbar seien die Spuren auch, wenn der Einbrecher neben dem Schützen gestanden habe. Die Kammer erklärte, dass das Opfer sich auch wegen der schlechten Lichtverhältnisse in den Größenverhältnissen der Täter geirrt haben könnte. Der BGH befand, dass diese Umstände nicht ausreichend aufgeklärt worden seien.

Anwalt Joe Therond aus Osnabrück meint zu der BGH-Entscheidung: „Es wird ein neues Gutachten zu den Schmauchspuren nötig sein. Das wird bestätigen, dass die Spuren von einem Schuss stammen.“ Im ersten Prozess seien sich die Parteien über diesen Punkt nicht einig gewesen.

Jakub S. zurück im Kosovo

Im Übrigen sind die Voraussetzungen für eine Aufklärung des versuchten Mordes denkbar schlecht. „Die Ermittlungsakten gibt es nicht mehr, nur noch die Anklage“, sagt Anwalt Therond. Wer soll sich nach all der Zeit noch genau erinnern? Einige Zeugen sind bereits verstorben.

Da der Einbruch verjährt ist, konnte Jakub S. als freier Mann in den Kosovo zurückkehren. „Mein Mandant ist jetzt wieder bei seiner Familie“, sagt sein Anwalt. Wenn der Angeklagte schlau ist, verlässt er seine Heimat nie wieder. Denn nur, weil er im September 2016 nach Albanien reiste, konnte er per internationalem Haftbefehl festgenommen werden. Der Kosovo hatte die Auslieferung des Mannes zuvor verweigert.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel