Versuchter Mord in Kirchrode: Opfer lag zwischen den Gleisen

Man kann verstehen, dass Mareks P. (34) nicht zum Prozess wollte. Immerhin muss er sich vor der Schwurgerichtskammer wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der Mitangeklagte, Raivis P. (37), sogar wegen versuchten Mordes. Er soll einen bewusstlosen Landsmann in der Tiergartenstraße ( Kirchrode) auf die Stadtbahngleise gelegt haben.

Aber zurück zu Mareks P. Seinetwegen begann der Prozess am Mittwoch im Landgericht Hannover erst um 13 Uhr. Die Begründung: Er wurde bei der Anfahrt aus der Nähe von Meppen aus dem Zug geworfen. Sein Niedersachsen-Ticket sei erst ab 9 Uhr morgens gültig gewesen. Deshalb habe ihn der Schaffner des Zuges verwiesen, teilte Rechtsanwältin Louisa Krämer dem Gericht mit.

Angeklagter wird aus dem Zug geworfen

Und als Mareks P. dann mit vierstündiger Verspätung vor seinen Richtern saß, sagte er nicht über die Vorkommnisse am Abend des 12. Oktobers 2019 aus. „Das verstehe ich nicht, die Einlassung war doch seit geraumer Zeit angekündigt“, reagierte Richter Stefan Joseph etwas zerknirscht. Zuvor hatte er ihm deutlich ins Gewissen geredet, dass er pünktlich im Gericht erscheinen müsse.

Obwohl der Prozess am 24. April angefangen hatte, hat jetzt erst die Beweisaufnahme begonnen – wegen Corona. So sagte der Stadtbahnfahrer (60) der Linie 5 als erster Zeuge im Prozess aus. Und er sorgte für eine Überraschung: Die leblose Person habe zwischen den Gleisen gelegen. „Ich hätte ihm die linke Hand abgefahren“, erklärte der Mann. Bislang war immer die Rede davon gewesen, dass das Opfer direkt auf den Gleisen gelegen habe. Da die Lichtverhältnisse gut waren und ihn ein Taxifahrer warnte, habe er die Stadtbahn ohne Notbremsung anhalten können. „Da der Mann mitten auf der Fahrbahn lag, ging die größte Gefahr von zu schnellen Autofahrern aus“, so der Zeuge.

Zeuge kann Täter nicht identifizieren

Die beiden Angeklagten sollen mit dem 27-jährigen Opfer gemeinsam getrunken haben. Es kam zum Streit zwischen den Männern aus Lettland. Raivis P. und Mareks P. sollen den Kontrahenten bewusstlos geschlagen haben. Ein Taxifahrer (48) sah dann wie das Opfer gegen 22 Uhr von einem Mann an den Füßen auf die Gleise geschleppt wurde. Den Angeklagten konnte der Zeuge am Mittwoch im Gerichtssaal nicht identifizieren. Er zeigte auf einen Zuschauer als möglichen Täter. Ein zweiter Mann sei auch noch in der Nähe gewesen. „Aber den konnte ich nicht richtig sehen.“

Der Staatsanwalt geht davon aus, dass Raivis P. den bewusstlosen Mann auf die Gleise legte, um seine Straftat ( Körperverletzung) zu vertuschen. Vier Stunden nach der Tat hatte er noch 0,95 Promille im Blut. Da Mareks P. keine Mordabsicht unterstellt wird, ist er auf freiem Fuß. Nur das mit dem Bahnfahren sollte er nochmal üben, sonst hat es sich bald mit dem Leben in Freiheit erübrigt.

Von Thomas Nagel