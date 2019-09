Hannover/Neustadt

Sollte es ein Anschlag werden? Ein merkwürdiger Angriff auf ein Eiscafé in Neustadt gibt der Polizei in Hannover Rätsel auf. Wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte, hat ein Mann in der Nacht zum Sonnabend im Außenbereich des Geschäfts an der Wallstraße Diesel über Tische und Stühle gekippt. Möglicherweise wurde der Täter bei seinem weiteren Vorgehen durch einen Anwohner gestört. Markant am Äußeren des Unbekannten: Er war vermutlich barfuß unterwegs.

Sonnabend, 1.30 Uhr: Zu diesem Zeitpunkt hatten zwei Nachbarn verdächtige Geräusche in der Wallstraße wahrgenommen. Sie beobachteten einen Mann, der mit einem Kanister hantierte und auf den Stühlen und Tischen sowie im Eingangsbereich des Eiscafés eine Flüssigkeit verschüttete. Die Zeugen verständigten sofort die Polizei.

Verdächtiger flüchtet

Beim Eintreffen der Beamten war der Verdächtige schon weg. Die Polizisten stellten fest, dass es sich bei der Flüssigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit um Diesel handelt – ein Kraftstoff, der sich zum Glück nicht so leicht entzünden lässt.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte vermutlich durch einen Anwohner gestört wurde, der auf die Straße trat. Der Täter soll mit einem Fahrrad geflüchtet sein, das offenbar in der Nähe abgestellt war. Wahrscheinlich entkam er über die Löwenbrücke. Dort stellten die Polizisten kurze Zeit später einen Benzinkanister sicher, der in der Leine trieb.

Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung

Bislang gibt es keine Anhaltspunkte zum Hintergrund der Tat. Die Kripo hat inzwischen aber Ermittlungen wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung eingeleitet.

Der Täter ist größer als 1,80 Meter, hat eine schlanke, sportliche Figur. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke mit aufgesetzter Kapuze und einer kurzen Hose bekleidet. Markant: Er trug vermutlich keine Schuhe. Er könnte einen Komplizen gehabt haben: Ein Zeuge nahm einen weiteren Mann wahr, der sich etwas abgesetzt in Richtung Marktstraße aufhielt. Zu dieser Person liegt keine Beschreibung vor.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover bittet unter Telefon 0511/1095555 um Hinweise.

Von bm