1,50 Meter müssen Autofahrer innerorts beim Überholen von Radfahrern einhalten. So sieht es seit diesem Jahr die Straßenverkehrsordnung vor. Außerorts ist sogar ein Abstand von zwei Metern vorgeschrieben. Dass Autofahrer sich oft nicht daran halten, weiß jeder, der regelmäßig Rad fährt. Wie häufig es jedoch tatsächlich zu Verstößen kommt, will die Region Hannover jetzt mit einem Versuch herausfinden.

Sie plant eine Messung, in Kooperation mit dem Radfahrerclub ADFC sowie dem Mobilnetzwerk Hannover, in dem mehrere Regionskommunen sowie Akteure aus dem Bereich Verkehr organisiert sind, etwa die Verkehrswacht, aber auch die Üstra, die Polizei und die Feuerwehr.

Überholabstand wird per Ultraschall gemessen

Das Netzwerk hat sich das Ziel gesetzt, dass es in der Region bis 2035 rund 40 Prozent weniger Verkehrstote und Schwerverletzte geben soll. Die Einhaltung der Abstände beim Überholen ist ein Baustein, der für mehr Sicherheit von Radfahrern sorgen soll. Deshalb der vierwöchige Versuch, an dem im März bis zu 45 Personen aus der Region teilnehmen können.

Die Radfahrer, die mitmachen, bekommen einen kleinen Ultraschall-Sensor am Rat montiert. Der sogenannte Open-Bike-Sensor misst bei Überholvorgängen den Abstand zu Autos. Am Lenker wird ein weiteres Gerät installiert, das diesen anzeigt. Mit einem Knopf können die Teilnehmer des Versuchs bestätigen, dass sie tatsächlich von einem Auto überholt wurden.

Versuch in Berlin : Mehrheit hielt sich nicht an die Regeln

In Berlin gab es mithilfe des Geräts 2018 bereits einen Großversuch mit 100 Radfahrern, den die Tageszeitung „ Tagesspiegel“ initiiert hat. Zwar war damals der Abstand von 1,50 Metern innerorts noch nicht als Zahl in der Straßenverkehrsordnung festgeschrieben. Die gängige Rechtsprechung schrieb diesen allerdings schon damals vor. 16.700 Überholmanöver wurden bei dem Versuch in zwei Monaten gemessen. 9402-mal wurde zu eng überholt, also in 56 Prozent der Fälle. 3019-mal (18 Prozent) hielten Autofahrer nicht einmal einen Meter Abstand ein und riskierten damit „fahrlässig Unfälle“, so das Ergebnis der Untersuchung.

Weil auch die Routen aufgezeichnet wurden, konnte bei dem Test auch ermittelt werden, in welchen Bereichen die Situation besonders kritisch ist. Das soll auch Hinweise auf die künftige Verkehrsplanung in den Kommunen geben. Die Region sucht Teilnehmer sowohl in Hannover als auch im Umland. Sie sichert dabei zu, dass die Daten anonymisiert ausgewertet werden. Interessierte können sich noch bis zum 8. Januar 2021 über die Internetseite des Mobilnetzwerks anmelden.

