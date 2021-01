Hannover

Da scheint ein Räuber entweder großes Glück gehabt oder aber sehr gut aufgepasst zu haben: Jedenfalls überfiel am Sonnabend gegen 18.30 Uhr ein Mann ein Wettbüro an der Vahrenwalder Straße in Vahrenwald. Laut Polizei bedrohte er einen 23-jährigen Angestellten mit einer Schusswaffe, ging um den Verkaufstresen herum, griff in die geöffnete Kasse und sei mit der Beute geflüchtet.

Und der Raub ist nicht die einzige schlechte Nachricht für das Wettbüro: Am Montag leitete die Polizei eine Anzeige gegen das Geschäft ein, es musste schließen, wie Polizeisprecher Martin Richter bekanntgab. Der Vorwurf: Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung. Ein Bußgeld droht. Denn nach der aktuellen Stellungnahme des niedersächsischen Sozialministeriums vom 13. Januar hätte das Wettbüro nicht geöffnet sein dürfen. In der Corona-Schutzverordnung heißt es: „Alle Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung dienen, müssen (...) geschlossen bleiben. Das betrifft etwa (...) Wettannahmestellen und ähnliche Einrichtungen.“

Kontaktloser Service verboten

Selbst „Ein- und Auszahlungen sind nach dieser Rechtsauffassung des Landes nicht zulässig“, betont Sonja Wendt, Sprecherin der Region Hannover. Wenngleich drei hannoversche Wettbüros am Montag auf Nachfrage beschrieben, wie sie eine kontaktlose Annahmestelle eingerichtet hätten. „Die Kunden können ihre Kundenkarten aufladen“, beschrieb ein Mitarbeiter die Praxis, „allerdings darf niemand den Laden betreten, es sind auch alle Automaten abgehängt.“ Die Karten könnten die Kunden aufladen, um dann von zu Hause aus über eine App zu wetten. „To-Go-Service“, nannte eine andere Mitarbeiterin das.

Was für die Wettbüros gilt, trifft übrigens Toto-Lotto-Annahmestellen nicht: Sie dürfen offen bleiben, weil sie gesetzlich anders bewertet werden, als die Wettbüros. Toto-Lotto-Annahmestellen gelten als „ladenmäßig betrieben“, wie es in einem Urteil des Verwaltungsgerichts München vom 12. Oktober 2012 heißt. Es gehe dort nur um die Abgabe von Wettscheinen oder die Entgegennahme von Gewinnen. Wettbüros dagegen seien darauf ausgelegt, dass sich Kunden in den Räumen länger aufhielten, um „in geselligem Beisammensein Wetten abzuschließen“, darum gelten sie als Vergnügungsstätten. „Insofern“, erläutert Regionssprecherin Wendt, „dürfen die Toto-Lotto-Annahmestellen weiterhin in vollem Umfang unter Einhaltung eines Hygienekonzeptes geöffnet werden.“ Wettbüros aber eben nicht.

Polizei bittet um Hinweise

Woher nun der Räuber vom Sonnabend wusste, dass die Wettannahmestelle an der Vahrenwalder Straße dennoch geöffnet hatte? Ist unbekannt. Die Polizei ermittelt. „Noch haben wir keine Hinweise“, sagt Sprecher Michael Bertram. Der Kriminaldauerdienst bittet um Hinweise unter der Rufnummer 05 11/1 09 55 55.

Von Verena Koll