Verstörende Corona-Diskussionen

Hannover

Es gibt viele grauenhaften Zahlen in dieser Corona-Krise – aber die 15 Toten in einem Wolfsburger Pflegeheim muten besonders schrecklich an. Verstärkt diese Tragödie doch unsere Angst um unsere Eltern, die Großeltern. Die zur Risikogruppe gehören, die wir vielleicht gar nicht mehr besuchen können oder dürfen. Dieses Drama hinterlässt ein tiefes Gefühl der Hilflosigkeit.

Messehalle wird in Klinik umgewandelt

Die Sorgen wachsen, Experten warnen vor der großen Ansteckungswelle, die uns noch bevorsteht. Hannover handelt. Fast surreal wirkende Bilder bezeugen dies – vor einem Krankenhaus entsteht ein Zeltnotlager, eine Messehalle wird in eine Klinik umgewandelt. Und man hofft, dass man beides nicht als Kranker betreten muss.

Umso verstörender wirken da so manche Diskussionen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ( CDU) will darüber nachdenken, ob die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können. So mancher Wirtschaftsexperte fordert ein Ende der Maßnahmen – als ob die Geschäfte wieder laufen würden, wenn Tausende Infizierte in den Werken arbeiten würden.

Das Leben wird anstrengender – aber dadurch auch sicherer

Ja, das Leben, das wir gerade führen, wird zunehmend anstrengender. Aber es ist sicherer. Und wer nun fordert, Ostern groß feiern zu wollen, muss sich überlegen, was besser ist: Alleine zu Hause – oder einer von vielen in der Messehalle zu sein.

Immer informiert bleiben mit dem NP-Corona-Liveticker

Von christian lomoth