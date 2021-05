Verspielt Niedersachsen seinen Vorsprung? Corona-Hunde in der Warteschleife

Hannover

Ministerpräsident Stephan Weil zeigte sich beeindruckt, als ihm im Februar in der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover vorgeführt wurde, wie trainierte Hunde blitzschnell erschnüffeln konnten, in welcher Kiste sich ein Präparat befand, das quasi Covid-19-Duft verströmt. Er versprach eine „Machbarkeitsstudie“ und dass der Einsatz von Corona-Hunden in der Praxis bei Veranstaltungen, etwa Konzerten, getestet werden würde.

Das nahm sich Stefan Schreckenberger von der hannoverschen Veranstaltungsagentur „Proevent“ zu Herzen und stellte mit Holger Volk, Direktor der Klinik für Kleintiere an der TiHo, und Hannover Concerts-Geschäftsführer Nico Röger ein Konzept auf und bat die Landesregierung um finanzielle Unterstützung. Seither warten sie auf eine Reaktion.

Vorsprung bald dahin?

„Es geht nicht um Millionen-Beträge“, sagt Schreckenberger – und fürchtet, dass der Vorsprung, den Niedersachsen durch die Arbeit der TiHo hat, verspielt werden könnte, wenn es zu lange dauert, bis man den Praxistest macht. Erstmals hatte ein Team um Volk vergangenen Juli über Erfolge mit auf Covid-19- trainierten Spürhunden berichtet.

Kalkuliert sind für eine etwas einfacher gestaltete Machbarkeitsstudie nach NP-Informationen Kosten von mehreren hunderttausend Euro – und dafür soll das Land Niedersachsen (mit) einstehen. Es gibt zudem einen umfangreicheren Vorschlag, der würde allerdings annähernd doppelt so viele Mittel erfordern.

Auf konkrete Anfrage heißt es vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur des Landes nur: „Die Tierärztliche Hochschule treibt das Projekt in eigener Verantwortung weiter voran. Zur Finanzierung stehen wir zurzeit mit dem Finanzministerium in Verhandlungen.“

TiHo hofft auf zeitnahe Umsetzung

Die TiHo gibt sich zurückhaltend, was den Gang der Dinge betrifft. „Wir hoffen, dass es dafür eine Finanzierung gibt, würden uns darüber freuen“, erklärt Pressesprecherin Sonja von Brethorst. Das ist diplomatisch ausgedrückt. Immerhin sind die Corona-Spürhunde schon vergangenen Sommer vorgestellt worden, und wurden schon einigen Spitzenpolitikern wie etwa Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) präsentiert.

Was sagt die TiHo zur Zurückhaltung des Landes? „Wir gucken nach vorne, hoffen, dass es irgendwann klappt und möglichst zeitnah umgesetzt werden kann.“ Eines sei klar: „Wir glauben nach wie vor daran, dass die Hunde eine gute Lösung sind und es sehr sinnvoll wäre, sie in der Praxis einzusetzen.“

Hundeausbildung muss ausgebaut werden

Nach erfolgreicher Machbarkeitsstudie müsse die Ausbildung der Hunde ausgeweitet werden, sagt Schreckenberger. Und sie dürfe nicht nur von Polizei, Zoll oder der Bundeswehr getragen werden, damit baldmöglichst auch private Anbieter wie Sicherheitsfirmen dazu in der Lage seien, Corona-Spürnasen einzusetzen, auszubilden und anzubieten – denn gebraucht würden davon viele. Dafür müsse ganz dringend auch der Trainings-Schnüffelstoff freigegeben werden.

Hunde erschnüffeln Fingerabdruck des Virus

Die Hunde riechen übrigens nicht das Corona-Virus: Sie nehmen den beim Menschen durch das Virus veränderten Stoffwechsel-Duft im menschlichen Speichel oder Urin wahr. So können sie etwa auch an Krebs, Parkinson oder Diabetes Erkrankte erschnüffeln, da diese Krankheiten im Stoffwechsel typische Spuren und damit quasi ihren „Fingerabdruck“ in dessen Duft hinterlassen. In Helsinki und Dubai sind solche Corona-Spürhunde schon an den Flughäfen im Einsatz. Und die University off Pennsylvania in den USA testet gerade, ob Hunde Corona auch aus dem Schweiß und damit über die Kleidung erschnüffeln können. Die Hunde könnten so quasi im Vorbeigehen Covid-19-Infizierte erkennen.

So sieht die Machbarkeitsstudie aus

Das Konzept der Machbarkeitsstudie für die Corona-Spürhunde in Hannover – als Partner sind Virologen der MHH und des Universitätsklinikums Hamburg dabei – sieht laut Schreckenberger wie folgt aus: In Phase 1 sollen 500 Besucher mit Maske und mit Abstand zugelassen werden, in Phase 2 800 Besucher mit Maske aber ohne Abstand und in Phase 3 schließlich 1500 Besucher ohne Maske und ohne Abstand. Immer wird es dabei PCR- und Schnelltests sowie ein Hygienekonzept geben.

Das Ganze soll in der Swiss Life Hall stattfinden. Auch Hannover Concerts ist involviert, will die Hunde bei den ersten Events in der Gilde Parkbühne einsetzen.

Schreckenberger zur NP: „Es gilt zu beweisen, dass die Hunde für Indoor-Events eine Lösung sind. Und dass wir – egal, wie hoch die Inzidenz ist – eine sichere Veranstaltung ohne Masken und Abstand auf die Beine stellen können.“ Es eile, denn „der Sommer ist schnell vorbei und das Thema im Winter noch nicht beendet.“

Am Ende sei der Einsatz trainierter Hunde „schneller, kostengünstiger, zuverlässiger und damit effizienter als die bisher gängigen Corona-Tests“, sagt der Veranstaltungsmacher. Der Einsatz von Tests sei auf Dauer von den Veranstaltern nicht zu finanzieren. Die Hunde kämen nach gerade mal drei bis vier Wochen Training „auf eine Erkennungsquote von annähernd 100 Prozent“.

Von Ralph Hübner