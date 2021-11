Hannover

Von Mittwoch an gilt die 3G-Regel auch für Unternehmen und ihre Beschäftigten. Für Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover etwa heißt das wie im VW-Konzern in ganz Deutschland: Alle müssen einen Nachweis mit sich führen, ob sie gegen Corona geimpft, genesen oder aktuell zertifiziert negativ getestet sind, dazu ihren Personalausweis.

Wer geimpft oder genesen ist, kann das in einem „Vier-Augen“-Gespräch“ (auch per Videoschalte möglich) mit seinem Vorgesetzten darlegen – dann wird sein Werksausweis für den Zutritt ins Werk und an den Arbeitsplatz „freigeschaltet“.

Auch für Besucher gilt die 3G-Regel

Kann jemand 3G nicht nachweisen, muss „mobil“ gearbeitet werden. Ist das nicht möglich, müssen angesammelte Stunden auf dem Arbeitszeitkonto abgebaut werden – geht das nicht, wird „unentschuldigtes Fehlen“ vermerkt und es drohen arbeitsrechtliche Konsequenzen.

Auch Nicht-VW-Beschäftigte müssen 3G genügen, wenn sie auf das Werksgelände wollen. VWN rechnet damit, dass durch die Kontrollen des Werkschutzes Wartezeiten beim Einlass entstehen.

Von Ralph Hübner