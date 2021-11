Verschärfte Corona-Lage: Impfungen in der Region Hannover ziehen an

Hannover

Bundesweit klettern die Corona-Zahlen ungebremst in die Höhe. Zugleich sind die Bedingungen für Ungeimpfte deutlich verschärft worden. In der Region Hannover gilt seit Freitag die 2G-Regel unter anderem in der Gastronomie, in Bars, Sport- und Schwimmhallen sowie Fitnessstudios. Die neue Corona-Lage scheint sich auch auf die Impfungen auszuwirken. „Die Zahlen steigen sukzessive an“, berichtet Regionssprecher Christoph Borschel.

Zwar würden zurzeit vor allem Drittimpfungen als Booster verabreicht. „Aber auch die Zahl der Erstimpfungen hat wieder zugelegt“, berichtet Borschel. Allerdings auf derzeit noch vergleichsweise niedrigem Niveau. Ablesen lässt sich das an Zahlen der von der Region neu eingerichteten festen Impfstationen in Burgdorf und Neustadt. In Burgdorf wurden von Montag bis Donnerstag 569 Personen geimpft, 53 davon zum ersten Mal. Das entspricht einem Anteil von 9,3 Prozent. In Neustadt wurden im selben Zeitraum 782 Impfungen verabreicht. Davon 95 zum ersten Mal. Das entspricht einem Anteil von 12,1 Prozent.

Im neu eingerichteten Impfzentrum im Leine-Center in Laatzen bildeten sich am Freitag lange Schlangen. Einige mussten bis zu zwei Stunden auf ihre Impfung warten. Am Ende wurden rund 350 Dosen verabreicht. Dort lag der Anteil der Erst- und Zweitimpfungen immerhin schon bei 30 bis 40 Prozent.

In Neustadt gibt es Bratwurst zur Impfung

In Neustadt hat die Kommune extra ein Ladenlokal für das Impfzentrum angemietet. Am Freitag grillte Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) selbst Bratwurst für diejenigen, die sich gegen das Corona-Virus impfen ließen.

Die Aktion schien Wirkung zu zeigen. Denn nach Angaben der Stadt Neustadt lag der Anteil der Erst- und Zweitimpfungen am Freitag bei rund 30 Prozent. Da Zweitimpfungen derzeit nur einen geringen Anteil ausmachen, ist davon auszugehen, dass die Würste einige Ungeimpfte lockten. Insgesamt wurden am Freitag in Neustadt rund 200 Impfungen verabreicht.

Erst die Impfung – dann die Wurst: In Neustadt stellte sich Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) selbst an den Grill.

Allerdings werden auch die verschärften Corona-Regeln in der Region Hannover einen Effekt gehabt haben. Sie gelten seit Freitag. Angekündigt worden waren diese schon einige Tage zuvor. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat einen härteren Kurs gegen Impfverweigerer angekündigt. Laut Sprecher Borschel gibt es einige, die sich impfen lassen, „um weiterhin am Leben teilnehmen zu können“. Allerdings werde bei den Impfungen nicht nach den Motiven gefragt.

Weitere feste Impfstationen in Hemmingen und an der Uni

Die Region hat angekündigt, die Zahl der mobilen Impfteams von acht auf 16 aufzustocken. Weitere feste Impfstationen sollen folgen. Zunächst in Hemmingen, wo von Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz geimpft wird. In Hannover sollen zur selben Zeit Impfungen in der Mensa der Leibniz Universität an der Callinstraße angeboten werden. Weitere feste Impfstationen sind in Langenhagen, Barsinghausen und Garbsen geplant. In Hannover soll weiterhin im Gesundheitsamt an der Weinstraße geimpft werden, wo vom 18. Oktober bis 11. November knapp 3800 Spritzen gesetzt wurden.

Ob Aktionen wie in Neustadt, wo es zur Impfung eine Gratis-Bratwurst gab, ausgeweitet werden sollen, steht laut Regionssprecher Borschel noch nicht fest.

Von Christian Bohnenkamp