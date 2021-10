„Verordnung zwingt uns indirekt dazu“: Hannover Concerts stellt auf 2G-Regelung um

Hannover

„In Niedersachsen ist es unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten nach wie vor kaum möglich, Veranstaltungen mit der 3G-Regelung durchzuführen“, sagt Nico Röger, geschäftsführender Gesellschafter von Hannover Concerts. Die aktuelle Verordnung der Landesregierung zwinge Veranstalter indirekt, auf 2G umzustellen, um ansatzweise einen Regelbetrieb herstellen zu können. „Diesem Druck der Politik beugt sich zähneknirschend nun auch Hannover Concerts“, sagt Röger.

„Uns wird der schwarze Peter zugeschoben“

Und wird im Anschluss noch deutlicher: „Wir haben uns mit dem Schritt sehr schwer getan, aber wenn wir wieder zu einem geregelten Betrieb zurückkehren wollen, dann bleibt uns nur die Möglichkeit, auf 2G zu setzen. Uns wird der schwarze Peter zugeschoben und wir dürfen uns dann noch zurecht den Unmut und den Shitstorm unseres Publikums abholen.“ Nichts desto trotz müsse das Unternehmen wieder anfangen, das zu tun, wofür es da ist – nämlich Shows zu veranstalten und natürlich Geld zu verdienen.

Ab sofort haben also nur noch Fans zu den HC-Konzerten Zutritt, die nachweislich komplett geimpft oder genesen sind. Ausnahmen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre und Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen dürfen. Für sie ist weiter ein aktueller Tagestest ausreichend. Ticketbesitzer, die diese Entscheidung nicht mittragen können oder wollen, können ihre Eintrittskarten zurückgeben. „Ich habe Bauchschmerzen mit der 2G-Entscheidung und kann jeden Gast verstehen, der unter diesen Bedingungen nicht zum Konzert möchte“, sagt Röger.

Vorreiter Bei Chez Heinz, Schauspiel Hannover zieht nach

Vorreiter in Sachen 2G-Veranstaltungen in Hannover war der Club Bei Chez Heinz: Dort setzt man seit Monatsanfang auf Konzerte nur für Geimpfte und Genesene. „Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung sind geimpft. Warum soll ich denn jetzt weiter Einschränkungen hinnehmen, weil sich andere dem weiter verweigern?“, sagt Heinz-Chef Jürgen Grambeck der NP.

Und auch das Staatstheater Hannover zieht nach: „Ab 1. Dezember werden wir auf 2G umstellen“, so Sprecherin Natalie Köhler: “Das heißt auch: keine Maske, volle Belegung.“ Die bereits im Vorverkauf befindlichen Vorstellungen im Oktober und November würden noch wie angekündigt unter 3G-Bedingungen stattfinden.

Bereits am kommenden Freitag wird im Lindener Club Bei Chéz Heinz mit der Berliner Punkrock Band „Radio Havanna“ das erste HC-Konzert unter 2G-Bedingungen stattfinden. Comedian Oliver Pocher folgt am Mittwoch, 13. Oktober, in der Swiss Life Hall. Auch Auftritte von Eure Mütter im Theater am Aegi (15. und 16. Oktober) und Barbara Schöneberger im Kuppelsaal (16. Oktober) stehen an.

Detaillierte Infos zum Programm und zum Vorverkauf werden täglich auf www.hannover-concerts.de aktualisiert.

Von Christoph Hage und Stefan Gohlisch