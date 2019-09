Hannover

Seit Ende August wurde Sani S. aus Lagenhagen vermisst. Am Freitag vermeldete die Polizei, dass der 27-Jährige wohlbehalten aufgefunden wurde.

Laut Polizei war der Mann am Tag seines Verschwindens in eine Klinik eingeliefert worden und befand sich offenbar in Behandlung. Dies erfuhren die Ermittler erst jetzt, da der Mann offenbar in einem verwirrtem Zustand ins Krankenhaus kam und zwischenzeitlich seine Identität nicht mehr kannte.

Suche mit Polizeihubschrauber

Vorausgegangen waren umfangreiche Suchmaßnahmen, unter anderem hatte aufgrund von Hinweisen noch am Freitagvormittag ein Polizeihubschrauber im Bereich Stöcken nach ihm gesucht.

Von api