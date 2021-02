Garbsen

Die Polizei Hannover sucht weiter nach dem vermissten Nils H. aus Garbsen – am Montagvormittag hat sie um 11 Uhr begonnen, den Schwarzen See im Stadtpark Garbsen mit Tauchern zu erkunden. Laut einer Polizeisprecherin geschieht dies, weil vermutet wird, dass sich ein Unglück ereignet haben könne, es lägen aber „keine eindeutigen Hinweise“ vor.

Wie lange es dauern könnte, bis der See an den entsprechenden in Frage kommenden Stellen abgesucht ist, ist laut Pressesprecherin Jessika Niemetz unklar. Anwohnern zufolge sei das Gewässer – eine ehemalige Tonkuhle der „Hannoversche Dampfziegelei“ - an den relevanten Stellen bis zu fünf Meter tief.

Video aufgetaucht

Inzwischen liegt der Polizei laut Niemetz ein Video vor, das den jungen Mann gegen 1.55 Uhr am Samstag zeigt. Das Video sei von einer Kamera eines Privatgrundstück in der Nachbarschaft seines Zuhauses aufgezeichnet worden und gilt als bislang letztes Lebenszeichen.

Verabschiedet

Der 17-Jährige war wie berichtet am Freitag, zuletzt in der Nähe des Schwarzen Sees gesehen worden. Gegen 23 Uhr hatte er sich dort von einem Freund verabschiedet, wollte nach Hause gehen, kam dort allerdings nicht an.

Mutter meldete ihn am Samstagabend gegen 20.10 Uhr als vermisst, da es bis dahin keinen Hinweis auf seinen Verbleib gab. Freunde des Jugendlichen suchten bereits parallel über soziale Medien nach ihm.

Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber war erfolglos.

Beschreibung

Nils H. ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blondes fast schulterlanges Haar und trug bei seinem Verschwinden eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine graue Schiebermütze.

Zeugen, die Hinweise über seine Verbleib geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon 0511 / 1 09 45 20 zu melden.

Von Ralph Hübner