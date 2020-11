Vermisster Junge: Erstes Lebenszeichen von Maximilian (12) aus Hannover

Hannover

Erstes Lebenszeichen von Maximilian aus Hannover: Nach dem Verschwinden des zwölfjährigen Jungen am vergangenen Mittwoch gibt es nun einen Hinweis, dass der Schüler lebt.

Wie die Sprecherin der Polizeidirektion Hannover, Jessika Niemetz, am Sonntag auf NP-Anfrage mitteilte, wurde Maximilian am Sonnabend um die Mittagszeit von einer Zeugin in Berlin gesehen. Dass der Junge in die Hauptstadt gefahren sein könnte, hatten die Ermittler schon vermutet. Er hatte im Vorfeld gegenüber Mitschülern geäußert, dass er nach Berlin wolle.

Anzeige

Maximilian schon wieder weg

In der Obhut der Polizei befindet sich Maximilian allerdings noch nicht. Als die Beamten in Berlin dem Hinweis der Zeugin nachgingen, war der Schüler schon nicht mehr an dem Ort, an dem er gesehen worden war.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Maximilian ist schon in der Vergangenheit häufiger in andere Städte gereist – allerdings immer in Absprache mit den Betreuern seiner Wohngruppe in Bothfeld. Im aktuellen Fall ist der Junge heimlich verschwunden.

Wer kann Hinweise geben?

Der Schüler ist etwa 1,67 Meter groß und stark übergewichtig. Er hat kurze blonde Haare und blaue Augen. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Winterjacke. Hinweise zum Aufenthalt von Maximilian nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511/1093317 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Von Britta Mahrholz