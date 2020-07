Vermissten-Suche in der Region Hannover: Wo ist Manuel F. (40)?

Egestorf

Wo ist Manuel F.? Die Polizei sucht nach dem 40-jährigen aus Egestorf ( Barsinghausen). Er ist bereits seit Sonntagabend verschwunden. Die Beamten können inzwischen nicht mehr ausschließen, dass sich der Mann etwas antun will.

Vermisst: Manuel F. aus Egestorf. Quelle: Polizei

Der 40-Jährige war zuletzt am Sonntagabend bei sich zu Hause in Egestorf gesehen worden. Seit Dienstagmorgen verdichteten sich die Hinweise auf eine „mögliche Eigengefährdung“ des Mannes, so die Polizei.

Alle Suchmaßnahmen verliefen bislang ohne Erfolg. Deshalb wird nun öffentlich nach dem Egestorfer gefahndet.

Manuel F. hat eine normale Statur, ist etwa 1,80 Meter groß, hat braune Augen, eine Stirnglatze und kurzes lichtes Haar. Am Arm soll er sichtbare Narben haben. Informationen zur Kleidung, die der 40-Jährige zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen der Polizei nicht vor.

Hinweise zum Aufenthalt des Gesuchten nehmen das Polizeikommissariat in Barsinghausen unter der Telefonnummer 05105/523115 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von Britta Mahrholz