Hannover/München

Bereits seit Mitte August wird die 15-jährige Hatice Ilgün aus München vermisst. Es gebe Hinweise, dass sich das Mädchen in Niedersachsen, wahrscheinlich im Raum Hannover aufhalten könnte, so ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover. Daher bitten die Fahnder nun auch hier mithilfe eines Fotos die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Die 15-Jährige hatte am Freitag, 14. August, das Jugendhaus, in dem sie lebte, in den Abendstunden verlassen. Bislang konnten die Beamten noch keinen konkreten Aufenthalt ermitteln. Hatice Ilgün ist etwa 1,75 Meter groß und wiegt 52 Kilogramm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hatte sie dunkelbraune Haare. Die 15-Jährige wirkt deutlich älter und kann als 20-Jährige durchgehen.

Wer Hatice Ilgün gesehen hat oder Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens geben kann, wird gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat 14 des Polizeipräsidiums München unter der Telefonnummer 089/29 10-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Andreas Krasselt