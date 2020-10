Vermisst: Wo ist Jaqueline Bintu S. aus Hannover?

Hannover

Die Polizei sucht nach einer vermissten Hannoveranerin: Jaqueline Bintu S. ist seit Dienstag verschwunden. Die Beamten schließen nicht aus, dass sich die 19-Jährige etwas antun könnte.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte S. nach derzeitigem Erkenntnisstand am vergangenen Dienstag gegen 16 Uhr ihr Elternhaus an der Halkettstraße ( Vahrenwald) verlassen. Bislang kehrte die 19-Jährige nicht zurück. Nach Angaben ihrer Angehörigen ist dieses Verhalten untypisch für die junge Frau.

Wo ist Jaqueline Bintu S. (19)? Quelle: Polizei

Jaqueline Bintu S. ist etwa 1,74 Meter groß und schlank. Beim Verlassen ihres Zuhauses trug sie eine weiße Jacke mit einer Kapuze und einem Reißverschluss, eine dunkle Hose und weiße Adidas-Turnschuhe mit dunklen Streifen. Sie hatte einen mintgrünen Rucksack bei sich.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat Nordstadt unter der Telefonnummer 0511/1093115 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Britta Mahrholz