Vermisst: Manfred.R (88) aus Langenhagen

HANNOVER/LANGENHAGEN

Mit einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Polizei Lagenhagen nach dem 88-jährigen Manfred R.. Er ist letztmalig am Dienstag gegen 10 Uhr in Langenhagen gesehen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Senior seine Wohnung im Langenhagener Ortsteil Krähenwinkel verlassen. Nachdem er auch am frühen Nachmittag nicht zurückgekehrt war, meldeten ihn Angehörige als vermisst. Zurzeit kann die Polizei eine Eigengefährdung des 88-Jährigen nicht ausschließen und sucht den Mann jetzt mit Hilfe eines Lichtbildes.

Der Senior ist vermutlich mit einem grauen Mercedes C 180 mit hannoverschem Kennzeichen unterwegs, soe die Polizei. Manfred R. ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur und weiße Haare. Er trägt eine dunkle Hose, eine schwarze Jacke sowie eine Baseball-Kappe. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer 0511 109 4217 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen, so die Polizei Hannover.

Von Andreas Voigt