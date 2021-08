Vermisst: Polizei Hannover sucht nach 22-jährigen Lars G. aus Garbsen

Hannover/Garbsen

Wer hat Lars G. gesehen? Die Polizei Hannover sucht seit Donnerstag mit einem Foto nach dem 22-Jährigen, von dem zuletzt am 10. August ein Lebenszeichen ausging. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen. Weil auch eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

G. soll die elterliche Wohnung in Garbsen am Montagmittag verlassen haben und gegen 14:30 Uhr von der Stadtbahnhaltestelle Schönebecker Allee in Richtung Hannover gefahren sein, wo er sich auch jetzt noch aufhalten könnte. Seine Eltern hatten zuletzt am Dienstagabend telefonischen Kontakt zu ihrem Sohn.

Lars G. trägt eine Brille, ist 1,96 groß und hat braunes Haar

Der 22-Jährige trägt eine Brille, ist etwa 1,96 Meter groß, hat eine kräftige Statur und braunes Haar. Zur Zeit des Verschwindens trug er ein dunkelblaues Poloshirt mit weißen Details an Kragen und Ärmeln. Zudem trug der junge Erwachsene einen grauen Hoodie, eine schwarze Jacke, rote Sneaker und eine schwarze Jeans.

Vermisst: Die Polizei Hannover sucht nach dem 22 Jahre alten Lars G. aus Garbsen. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Wer Lars G. gesehen hat oder Angaben zum möglichen Aufenthalt geben kann wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Garbsen zu melden. Telefonnummer: 05131 - 701 4520.

Von Jens Strube