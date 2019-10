Hannover

Die Polizei sucht nach dem vermissten Axel G. Der 54-Jährige, der aus Hildesheim stammt, war zuletzt am Sonntagabend in Hannover gesehen worden. Der Mann könnte sich noch in der Landeshauptstadt aufhalten. Die Polizei kann allerdings auch nicht ausschließen, dass sich G. etwas antun möchte.

Vermisst: Axel G.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte die Lebensgefährtin den 54-Jährigen zuletzt am Sonntag gegen 18 Uhr in Hannover gesehen. Eine intensive Suche der Polizei nach G. hatte bislang keinen Erfolg. Unter anderem hatten die Beamten auch einen Hubschrauber eingesetzt.

Der Gesuchte könnte mit seinem Auto, einem Peugeot Partner, unterwegs sein. Der Wagen trägt das amtliche Kennzeichen HI-AG 1205. Auch vom Fahrzeug fehlt bislang jede Spur.

G. ist etwa 1,95 Meter groß, schlank und hat schütteres Haare. Bekleidet war er zuletzt mit einer schwarzen Zimmermannshose und einer grauen Fleecejacke.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten beziehungsweise zu seinem Fahrzeug nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter Telefon 05 11/109 32 17 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

