Verliert Sitech auch den Auftrag für T6.1?

Das Drama um den hannoverschen Standort der VW-Sitzetochter Sitech geht weiter. Die IG Metall teilte am Dienstag mit, dass nach ihren Erkenntnissen für die Sitzefertigung für den aktuellen T6.1 eine Ersatzproduktion bei Faurecia in Stadthagen aufgebaut worden sei. Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, forderte von VW Nutzfahrzeuge (VWN) ein Bekenntnis zum „geschlossenen Vertrag“ mit Sitech. „Alles andere wäre ein handfester Skandal, der nichts mit Sozialpartnerschaft zu tun hat.“

Der Sitech-Standort mit rund 470 Beschäftigten in Stöcken ist von der Schließung bedroht. Zuerst hatte man 2019 den Auftrag für die Sitze des ID Buzz verloren – an den Zulieferer Faurecia, der die Sitze im Ausland fertigen will. Im Zug dieser Entscheidung wurde erklärt, dass mehr als 200 Jobs am Standort abgebaut werden sollen. Am Montag wurde bekannt, dass Sitech sich auch bei der Ausschreibung um die Sitze des neuen T7, der dieses Jahr anlaufen soll, nicht durchsetzen konnte. Nach NP-Informationen hat Faurecia auch diesen Auftrag an Land gezogen, offiziell bestätigt wurde das nicht.

Dieser Schritt bedrohe den Standort, hieß es von der IG Metall. Als einziger Auftrag wäre damit die Sitzfertigung für den aktuellen T6.1 geblieben, der noch bis 2024 läuft – und jetzt scheinbar ebenfalls bedroht ist. Es soll sich dabei um eine Absicherungsfertigung handeln, falls die Sitech-Mitarbeiter in Stöcken wegen des drohenden Jobabbaus streiken sollten. Bereits im Dezember war über eine entsprechende Verlagerung spekuliert worden. „Es macht keinen Sinn, jetzt Sitze in Stadthagen zu produzieren. Das machen die Kolleginnen und Kollegen in Hannover, es ist ihr Job, dem sie auch in diesen schwierigen Zeiten zuverlässig nachgehen“, so Schulze. Sitech-Betriebsratschef Fernandez Solana erklärte: „Sollte sich der Verdacht bestätigen und die T6.1-Sitzfertigung verlegt werden, ist das ein großer Skandal. Wir haben monatelange Verhandlungen geführt, um den Standort zu retten. Es entsteht der Eindruck, dass dies ein reines Ablenkungsmanöver war und die Werksschließung längst beschlossen ist.“

Bei VW Nutzfahrzeuge hieß es, dass man keinen Kommentar abgeben könne.

