Verliert Hannover Karstadt und Kaufhof-Filiale?

Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 80 seiner rund 170 Filialen schließen. Davor warnt die Gewerkschaft Verdi. In Hannover droht nach NP-Informationen, dass nicht nur die Kaufhof-Filiale an der Schmiedestraße dicht macht, sondern auch das Karstadt-Haupthaus in der Georgstraße.