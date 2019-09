Verleihung des „Goldenen Miethai“ endet mit Polizeieinsatz

Hannover

Zweimal hat die Gruppe „Nordstadt solidarisch“ bereits den Negativpreis „Goldener Miethai“ in der Nordstadt verliehen. Die dritte Prämierung an der früheren Landesfrauenklinik, endete am Sonnabend in einem Polizeieinsatz. Die Beamten nahmen zwei Aktivisten in Gewahrsam. In einer Mitteilung zeigte sich die Initiative schockiert von dem Vorgehen der Polizei: Der Einsatz sei unverhältnismäßig und brutal gewesen. Diesen Vorwurf weist die Polizei zurück.

Um 11 Uhr hatte sich die Gruppe an der U-Bahn-Haltestelle „An der Strangriede“ getroffen, die Demonstration nach Angaben der Polizei aber nicht angemeldet. Von dort gingen sie zur früheren Landesfrauenklinik am Herrenhäuser Kirchweg. Das Gelände hat der Immobilienentwickler BDP für 15,5 Millionen Euro von der Region Hannover erworben und errichtet dort rund 160 Wohnungen, darunter auch zahlreiche Eigentumswohnungen im gehobenen Preissegment. Sie werden vom Hamburger Unternehmen „ Thomas Klinke Immobilien“ vermarktet, das von der Initiative für den Negativpreis ausgewählt wurde. „Hier entsteht ein prestigeträchtiger Luxusbau für wenige Reiche“, kritisierten die Sprecher von „ Nordstadt solidarisch“.

Aktivisten verleihen den „Goldenen Miethai“ im Container vor der ehemaligen Landesfrauenklinik. Quelle: Michael Wallmüller

Den Sonnabend hatten sich die Aktivisten dabei bewusst ausgesucht. Denn in einem eigens aufgestellten Container vor der Baustelle informierte „ Thomas Klinke Immobilien“ erstmals Interessenten vor Ort. Als die etwa 50 Demonstranten am Herrenhäuser Kirchweg ankamen, überraschten sie zwei Makler und eine Kundin. Mit dem Goldenen Miethai marschierten die Aktivisten in den Container und warfen zahlreiche bunte Konfettischnipsel mit der Aufschrift „Achtung Immobilienhai“ in die Luft.

„Preisträger“ rufen die Polizei

„Wir freuen uns, dass wir das erste Mal auch einen Preisträger antreffen“, sagte eine Sprecherin der Gruppe. Diese Freude teilten die Prämierten nicht. Nachdem die Demonstranten nach etwa fünf Minuten wieder verschwunden waren, riefen sie die Polizei. Denn die Aktivisten hatten Unterlagen mitgehen lassen, eine Baufahne beschädigt und das Smartphone einer Maklerin aus der Hand geschlagen, als diese die Aktivisten filmen wollte.

Hier lesen:

Steigende Mieten – Braucht es einen Milieuschutz für die Nordstadt

Die Mitarbeiterin stand anschließend unter Schock und war am Handgelenk verletzt worden. „Man kann seine Meinung äußern, aber es gehört sich nicht, dass Menschen angegangen oder Sachen beschädigt werden“, sagte Johannes Petersdorff, Prokurist von „ Thomas Klinke Immobilien“.

Zahlreiche bunte Papierschnipsel liegen vor dem Container. Quelle: Michael Wallmüller

In einer Mitteilung sprach die Initiative anschließend von einer „friedlichen und kreativen Aktion“. Die Polizei bewertet das Vorgehen der Gruppe als „aggressiv“. In der Rehbockstraße in der Nähe der Lutherstraße kontrollierte die Polizei elf Personen, die an der Aktion beteiligt gewesen sein sollen, als diese nach Angaben von „ Nordstadt solidarisch“ gerade Kaffee tranken. Zwei von ihnen transportierte die Polizei in eine Dienststelle.

Penthouse für mehr als eine Million Euro

Während des Einsatzes hätten sich Unbeteiligte solidarisiert, wie sowohl Polizei als auch die Initiative erklären. Eine 34-jährige Frau habe sich anschließend mit der Polizei eine Rangelei geliefert. Sie sei von Beamten zu Boden gedrückt und fixiert worden. Sie wurde ebenfalls in Gewahrsam genommen. Die Aktivisten sprechen indes von mehreren Passanten, die „brutal zu Boden gebracht“ und „teilweise mit Handschnellen fixiert“ worden seien.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. „Offensichtlich versucht die Polizei einen legitimen Protest gegen Verdrängung von Wohnungsnot zu kriminalisieren. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen“, teilte die Gruppe mit.

Auf dem Gelände der früheren Landesfrauenklinik entstehen Luxuswohnungen, aber auch einige Sozialwohnungen. Quelle: Michael Wallmüller

Auf dem historischen Gelände der ehemaligen, denkmalgeschützten Landesfrauenklinik entstehen etwa 160 Wohnungen, darunter 137 Eigentumswohnungen. Sie liegen größtenteils im höheren Preissegment. Ein Penthouse mit Dachterrasse und Loggia in der ehemaligen Direktorenvilla steht für 1,04 Millionen Euro zum Verkauf. Eine knapp 76 Quadratmeter große Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Obergeschoss ist mit 399.000 Euro gelistet. Das macht einen Kaufpreis von 5257 Euro für den Quadratmeter. „Wer sich das leisten kann, muss zu sehr viel Geld gekommen sein. Demgegenüber stehen viele Menschen, die sich Wohnen nicht mehr leisten können“, kritisierte eine Sprecherin von „ Nordstadt solidarisch“.

Petersdorff betont indes, dass es sich um ein „durchmischtes Quartier“ handele. Auf dem uninahen Areal entstünden auch 30 geförderte Sozialwohnungen. „Das verbessert die Wohnsituation, sonst hätte das Gelände noch länger leer gestanden“, sagte Petersdorff. Zum Bau geförderter Wohnungen war Investor BDP gar nicht verpflichtet. Denn anders als beim Verkauf von eigenen Grundstücken, hatte die Stadt 2016 auf eine Quote für Sozialwohnungen verzichtet.

Die Aktivisten protestieren vor dem Gelände der ehemaligen Landesfrauenklinik. Quelle: Michael Wallmüller

Die hohen Kaufpreise kämen schließlich durch die gestiegenen Baukosten zustande, so Petersdorff. BPD betonte in der Vergangenheit, dass zudem die Sanierung des denkmalgeschützten Altbaus „besondere Maßnahmen“ erforderten. 14 Wohnungen sind laut BPD bereits verkauft. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant.

Die Initiative „ Nordstadt solidarisch“ will noch bis mindestens zum Jahresende den „Goldenen Miethai“ für besonders „dreiste Immobilienangebote“ verleihen. Im Dezember soll schließlich der „Mega-Miethai“ vergeben werden. Anschließend wollen die Aktivisten Fischstäbchen essen.

Von Sascha Priesemann