Hannover

Sie sind klein, leicht und voll im Trend: E-Scooter. Seit dem 15. Juni sind die Tretroller mit Elektroantrieb auf Radwegen erlaubt, vorausgesetzt sie haben eine Straßenzulassung. Passend dazu möchte Jens-Ulrich Müller, Inhaber des E-Scooter-Shops an der Podbielskistraße, auf dem Maschseefest einige seiner Modelle zum Verleih anbieten. Eher durch Zufall kam es zu der Idee: „Wir wurden vom Clichy dazu eingeladen, uns im Rahmen des Maschseefestes vorzustellen.“ Und so kommt es nun auch. Täglich von 15 bis 20 Uhr können etwa 10 bis 15 Fahrzeuge am Geibeltreff für eine Runde um den Maschsee ausgeliehen werden. Nach spätestens einer Stunde müssen sie wieder abgegeben werden.

Verleih nur ohne Alkohol

Doch ist das Maschseefest, zu dem im vergangenen Jahr mehr als 2,4 Millionen Besucher kamen, dafür der richtige Ort? Müller sagt: „Es soll natürlich der Verkehrsraum genutzt werden, der um das Fest herum führt.“ Damit meint er den provisorischen Radweg, der am Ostufer eingerichtet wird. Der gängige Radweg in Ufernähe ist nämlich während des Festes gesperrt. Wenn Müller merke, dass sich das Fest zunehmend füllt, werde zumindest der Verleih schon vor 20 Uhr eingestellt. „Dann werden wir natürlich weiter informieren und die Geräte erklären.“

Eine Helmpflicht gibt es für die Fahrzeuge nicht. Müller sorgt dennoch für ausreichenden Schutz. „Wir werden Helme ausgeben. Ob diese getragen werden, können wir natürlich nicht beeinflussen.“ Außerdem werde es zwei Alkoholtestgeräte geben. „Es wird nur ein Fahrzeug ausgegeben, wenn kein Alkohol getrunken wurde“, macht Müller klar.

Interesse an E-Scootern steigt

Sein Ziel: „Wir wollen damit das Thema an die Leute bringen und Interesse wecken.“ Seit der neuen Verordnung zu den E-Scootern scheint das Interesse nämlich deutlich zu steigen. „Teilweise erzähle ich an einem Sonnabend im Geschäft zehn bis 15 Leuten auf einmal etwas darüber.“ Parallel zu dem Geschäft in der Podbielskistraße, eröffnet er schon im August einen zusätzlichen Shop in der Goseriede.

Ab dann können die Geräte auch tage- und wochenweise ausgeliehen werden. Die Preise starten je nach Fahrzeug ab etwa 29 Euro pro Woche. Der Vorteil gegenüber Sharing-Anbietern: „Bei uns kann der Fahrer das Gerät auch von zu Hause in die S-Bahn und von dort mit zum Arbeitsplatz nehmen und so im Alltag testen.“ Das sei mit Sharing-Geräten nicht möglich. „Oftmals lassen sich diese nicht zusammenklappen und dürfen dann nicht mit in die Bahn genommen werden.“ Außerdem seien sie oftmals nur für den Innenstadtbereich ausgelegt. „Fährt man dort hinaus, funktionieren sie oft nicht mehr.“

Von Cecelia Spohn