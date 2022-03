Hannover

Auch in diesem Jahr will der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha die Müllabfuhr in Hannover und im Umland zu den Osterfeiertagen (17. und 18. April) teilweise wieder vorziehen. Müll und Wertstoffe werden in der Woche vor Karfreitag dann jeweils einen Werktag früher abgeholt, als ursprünglich vorgesehen. Nach Ostermontag kommen die Müllwerker jeweils einen Tag später. Im vergangenen Jahr hatte diese Regelung zu viel Ärger geführt.

Die eigentlichen Touren der Müllabfuhr in der Woche vor Ostern starten bereits am Wochenende vorher. Der Müll, der regulär am Montag, 11. April, abgeholt worden wäre, ist so bereits am Sonnabend, 9. April, dran. Bei den weiteren Touren in der Woche vor Karfreitag kommen die Müllwerker jeweils einen Tag früher: statt Dienstag bereits am Montag, statt Mittwoch schon am Dienstag sowie statt Donnerstag bereits am Mittwoch. Und die Abholung, die Freitag, 15. April (Karfreitag) erfolgt bereits am Donnerstag.

Die Abfuhrtermine in der Woche nach Ostermontag, 18. April, verschieben sich jeweils um einen Tag nach hinten, einschließlich Sonnabend, 23. April. Diese Regelungen gelten auch für die Abholung der Gelben Säcke im Umland durch die RMG Rohstoffmanagement GmbH.

Grund für die neue Regelung ist der große Andrang an der Deponie in Lahe

Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben Karfreitag und Ostermontag geschlossen. Auch die Service-Hotline, die Gebühren-Hotline sowie das aha-Kundenzentrum in der Innenstadt von Hannover sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Müllberg: Wegen der Verschiebung der Abfuhr auf den Vortag stellten Ostern vergangenen Jahres viele Bürger Müll und Wertstoffe zu spät raus, wie hier an der Lister Meile in Hannover. Quelle: Norbert Fettback

Ostern vergangenen Jahres und beim Weihnachtsfest zuvor hatte Aha bei vielen Bürgern in der Region große Verwirrung gestiftet. Auch damals waren Müll und Wertstoffe schon einen Tag früher abgeholt worden, als im normalen Rhythmus vorgesehen. Das hatte dazu geführt, dass zahlreiche Bürger ihren Abfall erst vor die Tür gestellt hatten, nachdem die Müllwerker die Tour bereits beendet hatten. Stellenweise hatten dann Gelbe Säcke und Altpapier tagelang und auch an den Feiertagen am Straßenrand gestanden.

In früheren Jahren hatte sich die Abfuhr immer auf Tage nach den Feiertagen verschoben.

Aha hatte die langjährige Änderung nach Angaben von Geschäftsführer Thomas Schwarz unter anderem mit Problemen bei der Anfahrt zu Deponie Lahe begründet. Denn der Sonnabend vor Ostern sei erfahrungsgemäß der Tag mit den meisten Anlieferungen von Privatleuten; es sei den Müllwerkern aber nicht zuzumuten, stundenlang in dem Stau zu stehen, wenn sie ihre Müllfahrzeuge entleeren wollten.

Von Mathias Klein