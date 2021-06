Verkehrswende und Kohleausstieg stehen für Hannovers Grüne obenan

Hannover

Drei Stunden diskutiert, rund 80 Änderungsanträge beschlossen oder verworfen – unter dem Titel „Stadt mit Zukunft“ hat der Stadtverband der Grünen am Freitag sein Wahlprogramm für die Kommunalwahl verabschiedet. „Für Zukunftsprojekte wie eine echte Verkehrswende, den Kohleausstieg bis 2026 oder das Stoppen der Mietenexplosion braucht es neue politische Mehrheiten“, lautete die Einstimmung für die Videokonferenz.

„Mit unserem Programm verbinden wir zukunftsorientierte Ziele mit einem Dialogangebot an die ganze Stadt“, erläutert Parteichef Ludwig Hecke die Zielrichtung. „Im Zentrum stehen für uns die Bekämpfung der existenzbedrohenden Klimakrise, aber auch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und einer offenen und vielfältigen Stadtgesellschaft“, ergänzt die Co-Vorsitzende Greta Garlichs. Die Voraussetzung hierfür sei nicht zuletzt eine „moderne und leistungsfähige Stadtverwaltung.“

Bürgerfreundliche Verwaltung ist ein Ziel

Zu jedem dieser vier Bereiche definiert die Partei mehrere „Schlüsselprojekte“. Neben grünen Projekten wie der autofreien Innenstadt bis 2030 und einer „Klimaschutzregion Hannover“, in der sich besonders nachhaltig arbeitende Unternehmen vernetzen sollen, zielen mehrere auf eine bürgerfreundliche Stadtverwaltung ab.

Verwaltungsleistungen sollen digital abrufbar werden, das FamilienServiceBüro zu einer zentralen Anlauf- und Beratungsstelle für Familien weiterentwickelt werden. Als soziale Anlaufstellen in den Stadtteilen wollen die Grünen „Ankerkioske“ schaffen und so das Beratungs- und Unterstützungsnetzwerk in Hannover verbessern. Außerdem schlagen die Grünen ein „Bündnis gegen Abschulungen“ vor. Bessere Förderung soll verhindern, dass leistungsschwächere Schüler und Schülerinnen gegen ihren Willen an andere Schulformen verwiesen werden.

Grüne Jugend wollte autofreie City schon 2025

Mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurden Änderungsanträge der Grünen Jugend, die das Vorziehen der autofreien Innenstadt auf 2025 und der vollständigen Klimaneutralität auf 2030 forderten. In ihren Gegenreden wiesen Garlichs und die Verkehrspolitikerin Swantje Michaelsen auf die Bedeutung einer verlässliche Umsetzungsperspektive und eines breiten Beteiligungsprozesses hin. Anders als SPD und CDU stünde die Partei „nicht für leere Versprechungen in Wahlkampfzeiten, sondern für ernst gemeinte und zu Ende gedachte politische Ziele.“

Ebenfalls abgelehnt wurde ein Änderungsantrag der Grünen Jugend, der darauf zielte, im Umgang mit sozialen Problemen allein auf soziale Arbeit zu setzen und eine Rolle von Polizei und Ordnungskräften auszuschließen. „Wir stehen für Hilfe statt Ausgrenzung und eine starke soziale Arbeit – die aber kann nur gelingen, wo grundlegende Spielregeln eingehalten werden. Hier hat die Polizei eine wichtige Funktion“, so die Sozialpolitikerin Barbara David.

Kommunaler Bodenfonds gefordert

„Eine Stadt mit Zukunft ist eine Stadt, die entschieden für Vielfalt und Gleichberechtigung, gegen Ausgrenzung und Hass eintritt“, finden die Grünen. Bis 2030 wollen sie den Anteil des Radverkehrs auf 30 Prozent steigern, längerfristiges Ziel sind 40 Prozent. Damit bezahlbares Wohnen möglich ist, müsse man, „rechtliche Möglichkeiten nutzen, um problematischen Entwicklungen wie spekulativem Wohnungsleerstand, der Zweckentfremdung oder Luxussanierung von Wohnungen oder auch der Verwahrlosung ganzer Wohnblöcke zu begegnen“. Eine Vision: Die Stadt soll einen kommunalen Bodenfonds schaffen, um Grundstückpreise und damit Baukosten zu senken.

